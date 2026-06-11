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Cele 3 alimente care fac cel mai rău inimii, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

De: Irina Vlad 11/06/2026 | 16:53
Cele 3 alimente care fac cel mai rău inimii, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
Cele 3 alimente care fac cel mai rău inimii, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
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Potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic, atunci când vine vorba de sănătatea inimii și a sistemului cardiovascular, cele mai periculoase alimente nu sunt neapărat cele la care se gândesc oamenii prima dată, cum ar fi anumite grăsimi, ci mai degrabă combinațiile ultraporcesate nocive. 

Mihaela Bilic avertizează că anumite combinații industriale nocive prezintă un risc major pentru sănătate, fiind adesea asociate cu bolile cardiovasculare, dar și obezitatea, tulburările digestive și mortalitatea prematură. Consumul frecvent de alimente ultraprocesate crește riscul de hipertensiune, sindrom metabolic, boli de inimă și diabet.

Cele 3 alimente care fac cel mai rău inimii, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

Alimentele care fac rău sistemului cardiovascular

Printre cele mai nocive alimente se numără zahărul și alimentele ultraprocesate care îl conțin. În timp, consumul excesiv de zahăr poate avea efecte adverse devastatoare, deoarece crește tensiunea arterială, trigliceridele și colesterolul LDL (rău). De asemenea, „otrava din alimente”, așa cum mai este numit, provoacă inflamații cronice, rigidizează vasele de sânge și suprasolicită sistemul cardiovascular.

„Zahărul este cel care ruginește celulele și distruge vasele de sânge. Colesterolul crescut este doar o consecință a inflamației produse de zahăr. Dacă peretele vasului de sânge este intact, colesterolul trece și nu se depune. Dacă zahărul a produs micro-leziuni, atunci corpul trimite colesterol ca pe un pansament.”, a spus medicul nutriționist Mihaela Bilic.

Grăsimile de slabă calitate

Un alt inamic pentru sănătatea inimii sunt grăsimile de slabă calitate: margarina, uleiurile vegetale încălzite și grăsimile trans. Cele mai frecvente alimente în care se regăsesc grăsimi trans sunt: produsele de patiserie, gogoși, biscuiți, plăcinte, brioșe, foi de aluat congelat, alimente de tip fast-food, chipsuri, popcorn, covrigei, pizza congelată, supe la plic și sosuri gata preparate.

„Grăsimile de tip trans, adică uleiurile vegetale parțial hidrogenate, sunt cel mai mare inamic al inimii. Le găsim în produsele de patiserie, biscuiți, prăjituri industriale și fast-food. Acestea cresc colesterolul ‘rau’ (LDL) și scad dramatic colesterolul ‘bun’ (HDL)”, a mai spus Mihaela Bilic.

Mezelurile și produsele cu multă sare

Mezelurile și produsele cu un conținut ridicat de sare sunt extrem de nocive pentru sănătatea cardiovasculară. Excesul de sare provoacă retenția de apă și crește tensiunea arterială, ceea ce duce la suprasolicitarea inimii și arterelor. În timp, aceste mecanism crește considerabil riscul de infarct, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă

„Mezelurile de categorie inferioara, pline de apă, sare, zahăr și aditivi, sunt un pericol. Sarea în exces reține apa în organism și crește tensiunea arterială, forțând inima să pompeze cu un efort mult mai mare. Dacă vreți carne, mâncați carne adevărată, nu produse ultraprocesate la tub.”, a mai spus Mihaela Bilic.

Mihaela Bilic explică traseul surprinzător al grăsimilor în organism: „Tot ce înghițim ajunge rapid în inimă”

Dieta pe care o folosește Mihaela Bilic. Slăbește 3 kilograme în 2 săptămână

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