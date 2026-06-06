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Dieta pe care o folosește Mihaela Bilic. Slăbește 3 kilograme în 2 săptămână

De: Anca Chihaie 06/06/2026 | 07:20
Dieta pe care o folosește Mihaela Bilic. Slăbește 3 kilograme în 2 săptămână
Sursa foto: social media
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Tot mai multe persoane caută soluții eficiente pentru a pierde în greutate fără a recurge la diete drastice sau la înfometare. Unul dintre regimurile alimentare care a atras atenția în ultimii ani este planul nutrițional conceput de medicul nutriționist Mihaela Bilic. Programul alimentar este construit pe principiul meselor regulate, al porțiilor controlate și al unei hidratări corespunzătoare, fiind conceput pentru a favoriza o scădere graduală în greutate.

Acest regim poate contribui la eliminarea a până la trei kilograme în aproximativ două săptămâni. Pentru obținerea unor rezultate stabile pe termen lung, dieta este recomandată pentru o perioadă extinsă, de aproximativ trei luni.

Dieta pe care o folosește Mihaela Bilic

Un element esențial al programului alimentar îl reprezintă consumul adecvat de lichide. Hidratarea este considerată un factor important în procesul de slăbire, iar planul presupune consumul zilnic a șase pahare mari de apă. Această cantitate ajută organismul să funcționeze corespunzător și poate contribui la controlul senzației de foame dintre mese.

Regimul este structurat în jurul a trei mese principale pe zi, completate de două gustări ușoare. Gustările sunt alcătuite din fructe sau legume proaspete, fiind menite să ofere energie și să reducă tentația consumului de alimente bogate în calorii între mesele principale.

Prima zi a săptămânii începe cu un mic dejun simplu și consistent. Meniul include o cafea, o felie de pâine și o omletă pregătită dintr-un ou, la care se adaugă o felie de șuncă. Combinația oferă un aport echilibrat de proteine și carbohidrați, asigurând energia necesară pentru prima parte a zilei.

La masa de prânz este prevăzută o porție de aproximativ 200 de grame de carne de vită preparată la grătar. Garnitura este formată din 50 de grame de paste fierte, asezonate cu o lingură de ulei de măsline. Meniul urmărește să ofere sațietate fără un aport caloric excesiv.

Cina din prima zi este mai ușoară și include 100 de grame de somon afumat, servit alături de o salată de legume crude. Preparatul pune accent pe proteine și grăsimi sănătoase, evitând ingredientele bogate în calorii precum maioneza sau alte sosuri grele.

În cea de-a doua zi, micul dejun este compus dintr-o cafea, un ou fiert, o porție de iaurt natural de aproximativ 150 de mililitri și o felie de pâine. Această combinație furnizează proteine și nutrienți esențiali, menținând senzația de sațietate pentru mai multe ore.

Prânzul este bazat pe carne slabă de pui. Meniul include o jumătate de piept de pui pregătit pe grătar, alături de câteva linguri de fasole verde fiartă. Pentru un plus de gust este adăugată o cantitate redusă de unt, fără a crește semnificativ aportul caloric al mesei.

Seara, alimentația este orientată către surse importante de fier și proteine. Meniul propune aproximativ 200 de grame de ficăței de pui preparați la grătar, serviți împreună cu câteva linguri de orez fiert și o salată de varză proaspătă. Preparatul oferă un echilibru între proteine, carbohidrați și fibre.

Fructul pe care îl consumăm frecvent vara îngrașă mai mult decât zahărul, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”E jale!”

Mihaela Bilic explică secretul unei diete fără stres. Regula 80/20 care te ajută să slăbești fără să renunți la plăcerile culinare

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