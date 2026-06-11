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Ce s-a întâmplat cu dinții lui Johnny Depp. Detaliul observat de fani în ultimii ani

De: Daniel Matei 11/06/2026 | 16:14
Ce s-a întâmplat cu dinții lui Johnny Depp. Detaliul observat de fani în ultimii ani
Sursa foto: Profimedia
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Johnny Depp a atras din nou atenția publicului în ultimii ani, de această dată nu prin rolurile sale, ci prin aspectul danturii, care a devenit subiect de discuție în presa internațională și pe rețelele sociale.

Actorul, cunoscut pentru rolul său din „Pirații din Caraibe”, a fost observat în mai multe apariții publice cu dinții colorați, neuniformi și cu urme vizibile de uzură, ceea ce a dus la numeroase speculații online, notează Hello Magazine.

Ce s-a întâmplat cu dinții lui Johnny Depp

Fanii au observat pentru prima dată o schimbare la nivelul danturii lui Johnny Depp după îndelungata și intens mediatizata bătălie juridică purtată cu fosta sa soție, Amber Heard. Atenția publicului a fost atrasă de aspectul actorului la prima sa apariție publică majoră, la Festivalul de Film de la Cannes din 2023, unde a promovat filmul „Jeanne du Barry”, în care îl interpretează pe regele Ludovic al XV-lea al Franței.

Mulți internauți și-au exprimat îngrijorarea pe rețelele sociale. Un utilizator de pe X a comentat: „Dinții aceia par la doar câteva luni distanță de a cădea”.

Un alt internaut a ironizat situația, scriind: „Nu cred că a mai văzut o periuță de dinți de pe vremea administrației Clinton.”

Un alt comentariu, care a devenit viral, făcea referire la unul dintre rolurile actorului: „Harry Potter și vârtejul cariilor dentare”, o aluzie la apariția lui Johnny Depp în filmul „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”, parte a universului Harry Potter.

Johnny Depp are capace din aur peste dinți

Johnny Depp este cunoscut pentru modul în care se implică total în rolurile pe care le interpretează, iar transformarea sa în căpitanul Jack Sparrow, în 2003, nu a făcut excepție. Pentru a accentua farmecul excentric și nonconformist al personajului, actorul și-a aplicat capace din aur pe câțiva dinți, o decizie care, potrivit declarațiilor sale, nu a fost privită cu ochi buni de producători.

Într-un interviu acordat publicației Los Angeles Times în 2003, Johnny Depp și-a amintit discuțiile purtate cu echipa de conducere înainte de începerea filmărilor.

„Jerry (producătorul Jerry Bruckheimer, n. red.) era ușor incomodat, iar directorii de la Disney nu erau deloc încântați de idee. Le-am spus: «Acestea sunt alegerile pe care le-am făcut. Îmi cunoașteți munca. Așa că fie aveți încredere în mine, fie mă concediați». Din fericire, nu au făcut-o”, a povestit actorul.

De-a lungul anilor, numeroși fani au speculat că modificările dentare realizate pentru a-l transforma în celebrul pirat Jack Sparrow i-ar fi afectat permanent dantura, obligându-l să păstreze unele dintre coroanele de aur. Cu toate acestea, Johnny Depp nu a confirmat niciodată aceste zvonuri.

Actorul a vorbit deschis despre trecutul său

Într-un interviu acordat publicației Dark Horizons în 2005, cu ocazia lansării filmului „Charlie and the Chocolate Factory”, în care l-a interpretat pe Willy Wonka, Johnny Depp a vorbit despre importanța transformării fizice pentru construirea personajului.

„Era extrem de important să intru în pielea personajului și să pot îmbrăca acel costum, să îmi pun fațetele dentare și dinții special creați pentru rol, care mi-au schimbat chiar și forma feței într-o anumită măsură”, a declarat actorul.

În timpul procesului de defăimare intentat împotriva fostei sale soții, Amber Heard, Johnny Depp a vorbit și despre problemele sale din trecut legate de consumul de alcool și substanțe. Actorul a susținut că a recurs la acestea ca formă de „automedicație”.

El a mărturisit că a devenit dependent de opioide după ce a suferit o accidentare dureroasă, însă a decis să ceară ajutor atunci când și-a dat seama că situația îi scapă de sub control.

Ce spun experții

Potrivit specialiștilor de la American Dental Center, consumul de substanțe poate avea efecte grave asupra sănătății orale. Unele pot provoca retragerea gingiilor și pierderea dinților, altele pot cauza uscăciunea gurii, favorizând acumularea plăcii bacteriene și apariția cariilor severe, iar consumul excesiv de alcool poate masca durerile dentare, determinând amânarea tratamentului și agravarea problemelor în timp.

Pe lângă aceste aspecte, Johnny Depp este fumător de la o vârstă fragedă. Într-un interviu acordat publicației The Seattle Times, actorul a glumit pe această temă, spunând că și-ar dori „să mai aibă o gură atașată de față ca să poată fuma mai mult”. El a adăugat în glumă că ar vrea să ajungă de la trei pachete de țigări pe zi la șase.

De asemenea, actorul, tată a doi copii, vorbea încă din 1995 despre problemele și intervențiile dentare prin care trecuse. Într-un interviu acordat revistei Premiere, Depp a oferit detalii despre tratamentele de care avusese nevoie, sugerând că imperfecțiunile danturii sale existau cu mult înainte ca acestea să devină subiect de discuție în spațiul public.

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