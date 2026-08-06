Prognoza meteo se schimbă radical! Cod portocaliu de precipitații abundente și furtuni în toată țara

Prognoza meteo se schimbă radical. România trece de la codul roșu de caniculă la cod portocaliu de precipitații și vijelii. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări meteo în această dimineață. Aproape toată țara este vizată. În ce zone va ploua abundent?

După câteva zile în care întreaga țară s-a sufocat sub temperaturi caniculare, acum ANM a schimbat prognoza meteo. Deși temperaturile rămân în continuare unele ridicate, în mai multe zone din țară își vor face simțită prezența și ploile. Mai mult, vântul va sufla cu putere și nu este exclus să apară și grindina.

Cod portocaliu de precipitații abundente și furtuni în toată țara

În timp ce codul roșu de caniculă se menține pentru unele județe din țară, ANM a emis noi avertizări meteo, de data aceasta de instabilitate termică. În vigoare este un cod portocaliu de intensificări ale vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ.

Avertizarea este valabilă în intervalul 06 august, ora 12 – 06 august, ora 23 și vizează: nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local Carpații Orientali și Meridionali.

„În nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 70…90 km/h), averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…4 cm) și descărcări electrice. În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp”, anunță meteorologii.

De asemenea, a fost emisă și o alertă cod galben de instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ. Alerta este valabilă în intervalul 06 august, ora 12 – 06 august, ora 23 și vizează: Banatul, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei.

„În intervalul menționat, în Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp”, mai anunță meteorologii.

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