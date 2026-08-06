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A vrut să-și declare iubirea, dar a ajuns „vedetă” pe internet. Ce a făcut un turist pe Transfăgărășan

De: Anca Chihaie 06/08/2026 | 12:09
A vrut să-și declare iubirea, dar a ajuns „vedetă” pe internet. Ce a făcut un turist pe Transfăgărășan
Foto: Facebook
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Un gest făcut de un turist pe Transfăgărășan a provocat un val de indignare în mediul online și a readus în atenție problema vandalizării zonelor montane. Bărbatul a fost surprins în timp ce desena cu un spray de graffiti o inimă pe o stâncă, iar în interiorul acesteia a scris numele „Anna”. Imaginile au fost filmate de un martor și publicate ulterior pe rețelele de socializare de reprezentanții Salvamont Argeș.

Incidentul s-a petrecut în apropierea bazei Salvamont de la Cota 2000, una dintre cele mai circulate zone de pe spectaculosul traseu al Transfăgărășanului. Filmarea îl surprinde pe turist în timp ce își continuă desenul pe suprafața stâncii, în ciuda faptului că o persoană aflată în apropiere îi atrage atenția că distruge un element al peisajului natural.

Ce a făcut un turist pe Transfăgărășan

Publicarea imaginilor a generat sute de reacții pe rețelele sociale, iar majoritatea internauților au condamnat comportamentul bărbatului. Mulți au considerat că astfel de gesturi reprezintă o lipsă totală de respect față de natură și au cerut autorităților să identifice persoana și să o sancționeze conform legii.

Transfăgărășanul este unul dintre cele mai cunoscute drumuri turistice din România și atrage anual sute de mii de vizitatori, atât din țară, cât și din străinătate. Peisajele spectaculoase, stâncile, lacurile glaciare și traseele montane sunt principalele atracții ale zonei, motiv pentru care autoritățile și organizațiile de protecție a mediului insistă constant asupra respectării regulilor de conservare a naturii.

Foto: Facebook

De-a lungul timpului, în mai multe zone montane din România au fost descoperite graffiti, inscripții cu nume sau declarații de dragoste lăsate pe stânci, refugiile alpine sau indicatoarele turistice. Salvamontiștii și administratorii ariilor protejate au atras în repetate rânduri atenția că astfel de fapte contribuie la degradarea patrimoniului natural și afectează imaginea unor locuri vizitate anual de foarte mulți turiști.

„Pe Transfăgărășan, chiar lângă baza Salvamont Argeș de la Cota 2000, un turist a fost surprins în timp ce desena pe o stâncă. Un alt om, aflat în trecere, i-a atras atenția cu calm că nu e deloc în regulă ce face — că natura trebuie protejată și că un asemenea gest nu își are locul aici. Răspunsul? Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri: „Este o stâncă.” Și și-a continuat „opera”, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Doar că nu este „doar o stâncă”. Este un munte pe care îl împărțim cu toții, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact așa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare ușor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră. Are nevoie să îl lăsăm curat pentru cei care vin după noi.”, a transmis Șeful Salvamont Argeș.

În urma apariției imaginilor din Argeș, numeroși utilizatori ai rețelelor sociale au cerut identificarea persoanei surprinse în imagini. Mulți dintre aceștia au subliniat că gesturile de acest fel nu ar trebui trecute cu vederea și că sancțiunile aplicate în astfel de situații ar putea descuraja repetarea unor incidente similare.

„Caveman. Nu înţeleg nimic oamenii ăştia din respectul pentru natură”; „Pe principiul «este o stâncă», acestui personaj mitologic i-aş fi luat un spray şi i-aş fi desenat «inima aia» pe faimoasa lui maşină, sub pretextul: «Este o maşină… e tablă… ce are?». La genul acesta de caractere cred cu tărie că mai bine nu se făcea drum până acolo”, „Anna, ţine-ţi prostul acasă!”, au fost mesajele internauților.

VEZI ȘI: Salvamontiștii, chemați de urgență pe creasta din Piatra Craiului. Un bărbat a murit

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