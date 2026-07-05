Salvamontiștii, chemați de urgență pe creasta din Piatra Craiului. Un bărbat a murit

Un turist în vârstă de 59 de ani și-a pierdut viața sâmbătă, în timpul unei drumeții desfășurate pe creasta principală a Masivului Piatra Craiului, în apropierea Vârfului Țimbalul Mare. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de salvare, în care au fost implicate echipe de intervenție montană, un elicopter de salvare și personal medical, însă toate eforturile depuse pentru salvarea victimei s-au dovedit, în cele din urmă, fără rezultat.

Alarma a fost dată în cursul după-amiezii, după ce bărbatului i s-a făcut rău în timpul traseului montan. Zona în care s-a produs incidentul se află la altitudine, pe unul dintre cele mai spectaculoase, dar și solicitante sectoare ale crestei din Piatra Craiului, accesul fiind dificil și necesitând intervenții specializate în astfel de situații.

Salvamontiștii, chemați de urgență pe creasta din Piatra Craiului

În urma apelului de urgență, autoritățile au mobilizat rapid resurse importante pentru gestionarea cazului. În paralel cu echipajul aerian trimis către locul intervenției, o echipă de salvatori montani a pornit pe traseu pentru a putea ajunge la victimă în cazul în care condițiile meteo sau curenții de aer ar fi împiedicat desfășurarea operațiunii aeriene. La baza muntelui a fost direcționată și o ambulanță, pregătită să ofere sprijin medical imediat după coborârea victimei.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul a suferit un stop cardio-respirator în timpul deplasării pe creastă. Salvatorii au intervenit în cel mai scurt timp posibil și au început manevrele de resuscitare imediat ce au ajuns la acesta. Intervenția a fost una complexă, desfășurată într-un teren accidentat, unde fiecare minut este esențial, iar accesul rapid reprezintă o provocare chiar și pentru echipele experimentate.

„Astăzi, în jurul orei 17:00, am preluat un apel de urgenţă prin care eram informaţi că un bărbat în vârstă de 59 de ani a suferit un infarct în apropiere de Vârful Timbalul Mare, pe creasta principală din Parcul National Piatra Craiului. Pentru gestionarea intervenţiei a fost solicitat elicopterul 336 din POA Braşov. Totodată, a fost mobilizată şi o echipă terestră de salvatori montani care au plecat spre Cabana Curmatura, pregătită să intervină în cazul în care condiţiile de vânt nu ar fi permis desfăşurarea misiunii aeriene”, informează Salvamont Zărneşti.

În ciuda eforturilor susținute și a aplicării procedurilor medicale specifice cazurilor de stop cardio-respirator, starea bărbatului nu a mai putut fi reversibilă. Personalul medical a fost nevoit să constate decesul la locul intervenției, după ce toate manevrele de resuscitare au fost epuizate.

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