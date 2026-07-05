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Cum a arătat ziua de naștere a soțului Simonei Gherghe. Imagini emoționante cu cei doi

De: Elisa Tîrgovățu 05/07/2026 | 12:22
Cum a arătat ziua de naștere a soțului Simonei Gherghe. Imagini emoționante cu cei doi
Cum a arătat ziua de naștere a soțului Simonei Gherghe. Imagini emoționante cu cei doi / Sursa foto: Social media
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A fost sărbătoare în familia Simonei Gherghe. Soțul prezentatoarei TV, Răzvan Săndulescu, și-a aniversat ziua de naștere sâmbătă, împlinind vârsta de 50 de ani. Evenimentul a fost marcat alături de cei dragi, într-o atmosferă caldă de familie, iar imaginile surprinse au fost împărtășite cu cei din mediul online.

Simona Gherghe și soțul ei se bucură de o viață de familie armonioasă alături de copiii lor, iar ziua de ieri a avut o semnificație specială pentru ei. Răzvan Săndulescu a trecut la un nou prag de vârstă, moment care a fost celebrat în familie, într-o atmosferă festivă.

Prezentatoarea TV a celebrat ziua de naștere a soțului său

Răzvan Săndulescu și-a aniversat ziua de naștere sâmbătă, iar momentul a fost marcat alături de toți apropiații, de la nașii de cununie până la prieteni, care i-au fost alături în această ocazie specială.

Partenerul vedetei și-a marcat aniversarea într-un cadru relaxat, la piscină. De asemenea, Simona Gherghe a împărtășit public imagini de la eveniment, în care apar alături de cei doi copii ai lor, Ana și Vlad. Cu această ocazie, prezentatoarea TV i-a transmis și un mesaj scurt, încărcat de afecțiune, soțului său.

„Câteva minute mai sunt din ziua ta. Scriu acum, târziu, pentru că a fost o aniversare la care chiar n-am avut timp de telefon. La mulți ani, Răz! Ne faci viața mișto! Te iubim!”, a scris Simona Gherghe, pe Instagram.

Sursa foto: Social media

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni

Simona Gherghe și soțul ei sunt căsătoriți de opt ani. Prezentatoarea TV păstrează amintiri plăcute legate de începuturile relației cu Răzvan Săndulescu.

Vedeta a povestit că acesta a intrat în viața ei la momentul potrivit, cei doi făcându-și cunoștință prin intermediul unor prieteni comuni.

„Mi-a scris pe facebook şi mi-a zis: Ei fac şi management de criză. Şi mi-a dat nişte sfaturi atunci. Şi am început să vorbim. Am vorbit foarte foarte mult până să ne întâlnim. Cred că o lună, două, mult mult…”, declara Simona Gherghe, în podcastul lui Teo Trandafir.

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