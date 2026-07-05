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Erou fără ezitare! Un buzoian a intrat în mare și a salvat o fetiță de 11 ani

De: Elisa Tîrgovățu 05/07/2026 | 13:09
Erou fără ezitare! Un buzoian a intrat în mare și a salvat o fetiță de 11 ani
Erou fără ezitare! Un buzoian a intrat în mare și a salvat o fetiță de 11 ani
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Momente dramatice s-au petrecut pe o plajă din Mamaia. O fetiță în vârstă de 11 ani, din București, a fost surprinsă de curenții puternici și dusă în larg. Intervenția rapidă a unui militar din Buzău, aflat în timpul liber, a făcut posibilă scoaterea copilei din apă.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul a observat că fata se afla în dificultate după ce soția sa i-a atras atenția asupra situației. Acesta a luat un colac de salvare și a intrat imediat în mare, în ciuda valurilor puternice și a curenților care îngreunau intervenția.

Salvatorul a reușit să ajungă în apropierea copilei. Însă condițiile din larg au făcut ca operațiunea să fie extrem de dificilă. După aproximativ 10-15 minute, curenții au adus fetița mai aproape de țărm, moment în care militarul a reușit să o prindă și să o transporte în siguranță la mal.

„M-am dus repede, am luat-o în brațe și am adus-o la mal”, a relatat salvatorul.

Minora nu avea puls când a fost scoasă din apă

La scurt timp după salvare, echipajele de intervenție și salvamarii au început manevrele de resuscitare. Conform primelor informații, copila nu prezenta puls în momentul în care a fost scoasă din apă, fiind preluată de echipajele medicale pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

În timpul operațiunii de salvare, tatăl fetiței a vrut să intre și el în apă pentru a-și găsi copilul. Militarul l-a oprit și i-a recomandat să își păstreze vesta de salvare, evitând astfel să se expună și el pericolului.

Condițiile din mare erau extrem de dificile, valurile puternice și curenții intenși făcând aproape imposibilă deplasarea în siguranță.

După ce a fost scoasă din apă, copila a primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, minora a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Incidentul a avut loc pe plaja Riva din Mamaia, într-o perioadă în care salvamarii și echipele de intervenție au fost solicitați în numeroase misiuni din cauza condițiilor periculoase de pe litoral.

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Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată la spital

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