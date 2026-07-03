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Prin ce a trecut o turistă care a plătit 8.000 de lei pentru o vacanţă pe litoralul românesc: „Din prima zi am suferit”

De: David Ioan 03/07/2026 | 20:46
Prin ce a trecut o turistă care a plătit 8.000 de lei pentru o vacanţă pe litoralul românesc: Din prima zi am suferit
Prin ce a trecut o turistă care a plătit 8.000 de lei pentru o vacanţă pe litoralul românesc: "Din prima zi am suferit". Foto: Pixabay
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Un nou sezon de vacanţe pe litoralul românesc aduce din nou aceleaşi dificultăţi. Plajele din staţiuni sunt acoperite de alge, iar turiştii reclamă mizeria şi mirosul puternic.

Deşi au fost trimise numeroase sesizări, autorităţile susţin că fenomenul este „natural şi frecvent” şi că nu există soluţii reale pentru a-l combate. Între timp, operatorii de plajă încearcă să limiteze efectele folosind furci şi lopeţi.

Prin ce a trecut o turistă care a plătit 8.000 de lei pentru o vacanţă pe litoralul românesc

Pentru turişti, situaţia este vizibilă şi deranjantă. Mulţi spun că vacanţa le-a fost afectată, în timp ce angajaţii de pe plaje încearcă să cureţe nisipul cu greble şi furci. Copiii se bucură de mare indiferent de condiţii, însă părinţii privesc îngrijoraţi munţii de alge adunaţi la mal.

„Mirosul lasă de dorit, dar acum ce să facem”, a spus o turistă.

Stratul de alge s-a format pe toată lungimea ţărmului, iar valurile aduc constant noi depuneri. Mirosul este greu de suportat, însă cei mai mulţi turişti preferă să îndure pentru a nu-şi strica concediul. Alţii au depus sesizări repetate, însă situaţia rămâne aceeaşi în toate staţiunile, de la Mamaia până în Vama Veche.

Nemulţumirile cresc pe măsură ce turiştii se lovesc de aceeaşi problemă zi de zi.

„Sunt de o săptămână și din prima zi am suferit din cauza acestor alge care s-au depus în strat foarte gros. Am făcut sesizare la Apele Române Dobrogea. Nu mi s-a luat în considerare. De asta toată lumea pleacă în afară, pentru că s-au săturat de ce găsesc aici. Am plătit în total vreo 8.000 de lei”, a declarat o femeie.

„Din prima zi am suferit”

Reprezentanţii Apelor Române afirmă că intervin constant, însă doar în zona de contact cu ţărmul.

„Avem utilaje care colectează de la linia țărmului. Nu am identificat o tehnologie care să poată să culeagă alga din apă”, a precizat Stelică Hagi, director ABADL.

Operatorii de plajă spun că fac tot ce pot cu resursele proprii.

„Intrăm cu utilajele noastre, greble, furci. Dacă s-ar pregăti și autoritățile, am fi mai tari”, a adăugat un operator de plajă.

În aceste zile, peste 100.000 de turişti sunt prezenţi pe litoralul românesc, iar problema algelor rămâne una dintre cele mai discutate.

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