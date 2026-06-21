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Avertisment pentru românii care merg în Grecia. ”Peștele iepure” provoacă răni grave

De: David Ioan 21/06/2026 | 14:03
Avertisment pentru românii care merg în Grecia. ”Peștele iepure” provoacă răni grave
Foto: Pixabay
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Sezonul turistic din Grecia începe sub semnul unui avertisment ferm al autorităților sanitare, după ce numărul „peștilor iepure” observați în sudul țării a crescut semnificativ. Prezența lor în zonele de înot a devenit un motiv real de îngrijorare pentru turiști și salvamari, iar Crucea Roșie Elenă tratează situația ca pe o urgență de siguranță publică.

Această specie nu este doar o amenințare pentru ecosistem, ci și un risc direct pentru oameni. Peștele iepure are o structură maxilară extrem de puternică, cu dinți capabili să provoace răni adânci și tăiate, motiv pentru care mai mulți turiști au ajuns deja la spital.

Avertisment în Grecia

Deși mușcătura nu conține venin, leziunile sunt expuse la infecții severe din cauza bacteriilor marine. Specialiștii subliniază că forța cu care animalul rupe țesutul poate transforma un incident minor într-o problemă medicală serioasă.

Apariția acestor pești în zonele puțin adânci, unde se scaldă majoritatea turiștilor, a transformat activitățile obișnuite de vacanță într-un potențial pericol. Din punct de vedere anatomic, peștele iepure este dotat cu fălci asemănătoare unui cioc, capabile să zdrobească scoici și corali, iar aceeași forță se poate manifesta și asupra pielii umane. Crucea Roșie avertizează că orice mușcătură necesită atenție imediată și corectă.

În cazul unui atac, primul pas este spălarea rănii cu apă dulce și săpun antibacterian. Autoritățile insistă ca rana să nu fie clătită cu apă de mare, deoarece aceasta conține microorganisme care pot agrava infecția. Aplicarea de antiseptice fără recomandare medicală este de asemenea descurajată.

Peștele iepure ajunge în zonele de înot și provoacă răni grave

Controlul sângerării reprezintă următoarea etapă. Presiunea fermă cu tifon steril sau o cârpă curată este esențială, iar dacă hemoragia este puternică, membrul afectat trebuie ridicat ușor deasupra nivelului inimii. În toate situațiile, consultul medical este obligatoriu, întrucât rănile necesită adesea copci și administrarea vaccinului antitetanos.

Pe lângă riscul fizic, peștele iepure ascunde un pericol mult mai grav: organele sale interne conțin o neurotoxină similară celei din peștele puffer, capabilă să provoace paralizie respiratorie și chiar deces. Nivelul de toxicitate diferă în funcție de organ și sezon, motiv pentru care consumul acestei specii este interzis prin lege în Grecia. Nicio parte a corpului nu este considerată sigură pentru alimentație.

În cazul unui incident grav sau dacă sunteți martor la un atac pe o plajă izolată, autoritățile recomandă apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 sau a serviciilor medicale elene la 166, pentru intervenție rapidă și transport la spital.

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