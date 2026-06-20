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Invazie de fluturi de noapte în Capitală. Cât de periculoși sunt, de fapt

De: David Ioan 20/06/2026 | 10:32
Invazie de fluturi de noapte în Capitală. Cât de periculoși sunt, de fapt
Foto: Pixabay
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În mai multe cartiere din București și în orașe din sudul țării, oamenii se confruntă în aceste zile cu o invazie de fluturi de noapte de dimensiuni mari, care apar în număr mult mai mare decât în anii trecuți.

Ziua rămân ascunși în vegetație, însă după lăsarea întunericului devin extrem de activi și sunt atrași de orice sursă de lumină, ceea ce îi face greu de evitat în apropierea blocurilor sau a ferestrelor aprinse.

Invazia de fluturi lovește Bucureștiul

Locuitorii spun că fenomenul este deranjant, mai ales în zonele unde insectele se adună în stoluri.

„De fluturi din ăia e plin. Aa, da, a fost groaznic. Am uitat balconul deschis, și când am intrat în el… bine că nu am lăsat și la sufragerie. A fost groaznic. Sunt mizerabili, sunt urâți”, povestește un bucureștean.

Mulți afirmă că sunt atât de mari încât au devenit un adevărat coșmar pentru cei care locuiesc în zone intens luminate. Specialiștii explică faptul că insectele se ascund ziua pe scoarța copacilor sau în frunziș, pentru a evita lumina puternică și prădătorii, iar noaptea sunt atrase de iluminatul artificial.

„Aceste insecte stau ascunse ziua pe scoarța copacilor sau în frunziș, pentru a se feri de prădători și de lumina puternică. Însă devin foarte active noaptea și caută surse de lumină artificială. De aceea le vedem pe la blocuri, în jurul ferestrelor luminate sau al felinarelor”.

Călătorii din transportul public spun că fenomenul este vizibil inclusiv în metrou.

„Chiar da, mai ales molii în metrou. […] Stau în Militari și se vede foarte mult”, spune un pasager.

Alții confirmă că aparițiile au devenit frecvente odată cu încălzirea vremii:

„Am văzut în ultima vreme în București molii. În anul ăsta, de când a început vara”.

Orașul, transformat în magnet pentru insectele uriașe

Entomologii precizează însă că nu este vorba despre molii obișnuite, ci despre o specie de fluture migrator prezentă în Europa. Anul acesta, perioada lor de migrație s-a suprapus cu temperaturile ridicate, favorabile înmulțirii, ceea ce explică numărul mare de exemplare.

Pe rețelele sociale, utilizatorii postează imagini și clipuri din diverse zone ale Capitalei, de la Berceni la Obor și până în Voluntari, unde fenomenul este intens.

„Sunt niște fluturi combinați cu niște molii. Dar moliile sunt mici, chestiile astea sunt mari”, spune un utilizator de TikTok.

Altul completează:

„Sunt mari, sunt urâte, sunt horror. Mai deschide și omul geamul să aerisească în casă și intră astea peste tot imediat”.

Deși aspectul lor poate speria, specialiștii subliniază că fluturii sunt complet inofensivi. Nu înțeapă, nu transmit boli și nu afectează hainele.

„Să atace omul, nu. Nicio molie nu atacă omul, fiindcă larvele sau omizile se hrănesc cu produse vegetale. Dacă sunt infestări foarte mari, pot să mănânce aproape toate frunzele teiului”, explică entomologul Alecu Diaconu.

Autoritățile locale transmit că dezinsecțiile sunt realizate doar pentru dăunători, iar acești fluturi nu intră în această categorie. Fenomenul este temporar și se va diminua odată cu schimbarea vremii, astfel că locuitorilor nu le rămâne decât să aștepte ca invazia să se stingă natural.

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