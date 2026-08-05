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Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi

De: Anca Chihaie 05/08/2026 | 10:44
Pe 12 august, cerul oferă un spectacol rar! Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi
Eclipsă totală de Soare / Foto: Pixabay
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Data de 12 august se anunță una dintre cele mai spectaculoase zile ale anului pentru pasionații de astronomie. În decurs de doar câteva ore, cerul va oferi o succesiune rară de fenomene astronomice care vor putea fi urmărite din diferite regiuni ale lumii. O eclipsă de Soare, apogeul ploii de meteori Perseide, condiții excelente pentru observarea Căii Lactee și o apariție spectaculoasă a planetei Venus vor transforma această zi într-un adevărat maraton astronomic.

Cel mai așteptat fenomen este eclipsa de Soare, care va avea loc în cursul zilei de 12 august. În anumite regiuni ale planetei, Luna va acoperi complet discul solar, oferind spectacolul unei eclipse totale. Banda de totalitate va traversa estul Groenlandei, vestul Islandei și nordul Spaniei, iar locuitorii acestor zone vor avea ocazia să observe pentru câteva minute unul dintre cele mai impresionante fenomene naturale.

Patru fenomene astronomice vor avea loc în aceeași zi

În afara acestei benzi înguste, eclipsa va putea fi urmărită sub formă parțială din numeroase țări. O mare parte din Europa, nordul Africii și anumite regiuni din America de Nord vor avea parte de acest fenomen, chiar dacă Soarele nu va fi acoperit complet. În funcție de poziția geografică, procentul din discul solar ascuns de Lună va varia considerabil.

Și România se numără printre țările din care eclipsa va putea fi observată, însă doar parțial. Vizibilitatea va fi mai bună în vestul și nord-vestul țării, unde acoperirea Soarelui va fi mai pronunțată. În regiunile din sud și est, fenomenul va fi mai puțin spectaculos, deoarece Luna va ascunde doar o mică parte din discul solar.

Observarea eclipsei necesită însă măsuri speciale de protecție. Privirea directă către Soare fără echipament adecvat poate provoca leziuni grave ale ochilor. Specialiștii recomandă folosirea exclusivă a ochelarilor certificați pentru eclipse sau a filtrelor solare speciale montate pe telescoape și binocluri. Ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecția necesară și nu trebuie utilizați pentru urmărirea fenomenului.

După încheierea eclipsei, atenția pasionaților de astronomie se va muta către cerul nopții. În aceeași perioadă, curentul de meteori Perseide va ajunge la punctul maxim de activitate. Considerată una dintre cele mai spectaculoase ploi de stele căzătoare ale anului, aceasta oferă în condiții ideale posibilitatea observării a zeci de meteori pe oră.

Perseidele apar în fiecare an atunci când Pământul traversează norul de particule lăsat în urmă de cometa Swift-Tuttle. Fragmentele de praf pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari, se încălzesc și produc dâre luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

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