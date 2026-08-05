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Deea Maxer renunță la o parte din trecut! Și-a scos la vânzare costumele care au făcut-o celebră

De: Anca Chihaie 05/08/2026 | 11:27
Deea Maxer renunță la o parte din trecut! Și-a scos la vânzare costumele care au făcut-o celebră
Foto: social media
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Deea Maxer face schimbări importante și a decis să se despartă de o parte dintre obiectele care au însoțit-o pe scenă de-a lungul carierei sale artistice. Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a surprins urmăritorii din mediul online după ce a anunțat că scoate la vânzare mai multe costume de belly dance, dar și un lot de rochii din garderoba personală, oferindu-le admiratorilor șansa de a cumpăra piese pe care le-a purtat în numeroase apariții publice.

Ani la rând, Deea Maxer a fost apreciată pentru spectacolele sale inspirate din dansul oriental, iar costumele pe care le purta au devenit parte din imaginea sa artistică. Ținutele, realizate în culori vibrante și decorate cu paiete, pietre strălucitoare și broderii, au fost prezente în numeroase evenimente, spectacole și ședințe foto. Acum, artista consideră că este momentul ca acestea să ajungă în posesia altor persoane care împărtășesc aceeași pasiune pentru dans și scenă.

Deea Maxer își vinde ținutele de scenă

Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, acolo unde Deea Maxer le-a transmis urmăritorilor că toate costumele sunt disponibile pentru cumpărare. Decizia vine după o perioadă în care le-a păstrat ca amintire a uneia dintre cele mai importante etape din cariera sa, însă acum a ales să le ofere o nouă viață.

„Vând costume belly dance! Până acum mi-am păstrat costumele de dragul perioadei proiectului oriental, acum e timpul să le poarte altă fată pasionată de dans și scenă!”, a transmis Deea Maxer.

Pe lângă costumele dedicate spectacolelor orientale, vedeta a anunțat că renunță și la mai multe rochii din garderoba personală. Este vorba despre ținute de mărimea S, pe care le-a adunat de-a lungul timpului și pe care nu le mai poartă. Astfel, fanele sale pot achiziționa atât costume de scenă, cât și articole vestimentare purtate de artistă în diferite apariții.

Foto: Instagram

Nu este pentru prima dată când vedetele aleg să își valorifice garderoba. În ultimii ani, tot mai multe persoane publice au preferat să își vândă hainele și costumele purtate la evenimente sau în spectacole, fie pentru a face loc unor colecții noi, fie pentru a le oferi fanilor posibilitatea de a deține un obiect cu valoare sentimentală. În cazul Deei Maxer, costumele de belly dance au o încărcătură aparte, fiind legate de perioada în care dansul oriental ocupa un loc important în activitatea sa profesională.

În prezent, viața artistei s-a schimbat considerabil. După divorțul de Dinu Maxer, cu care a format unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc timp de aproape două decenii, Deea și-a refăcut viața și este căsătorită cu Constantin Cataramă. Cei doi afișează o relație discretă, dar stabilă, iar vedeta vorbește deseori despre echilibrul pe care l-a găsit în această nouă etapă.

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