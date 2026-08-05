EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ultimele mutări de la club! Negocieri pentru transferuri și cazul care a îndoliat Dinamo

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ultimele mutări încercate pe piața transferurilor de Dinamo.

Aflăm cu cine se negociază pentru a întări repede lotul lui Nuno Campos si ce se întâmplă cu jucătorii trecuți “în rezervă”, Duțu și Karamoko: pleacă sau a fost doar un avertisment?

Discutăm și cazul accidentului tragic al microbozului cu jucătorii și staff-ul de la Dinamo 2, care s-a soldat cu moartea maseurului Constantin Covaciu: informații și detalii noi.

Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!