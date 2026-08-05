Spike, mesaj cu subînțeles după împăcarea cu Livia Eftimie! Ce a postat artistul după pozele din Grecia

La scurt timp după ce imaginile din vacanța petrecută alături de Livia Eftimie au alimentat zvonurile că relația lor a fost reluată, Spike a publicat pe Instagram o postare care a atras imediat atenția urmăritorilor. Artistul a ales o fotografie cu două aparate foto și un film analog, peste care apare un fragment din celebra piesă „Paparazzi” a lui Lady Gaga, melodie cunoscută pentru referințele la celebritate, atenția presei și iubirea trăită sub ochii publicului.

Postarea apare la doar câteva zile după ce artistul și Livia Eftimie au fost fotografiați împreună în vacanță, în Grecia. Cei doi au fost surprinși de CANCAN pe o plajă din Lefkada, relaxându-se unul în compania celuilalt, iar imaginile au alimentat speculațiile potrivit cărora au decis să își mai acorde o șansă după despărțirea din urmă cu câteva luni.

Ce a postat Spike la story

În imaginea distribuită pe InstaStory se văd un aparat foto Fujifilm, o cameră analog și o cutie de film fotografic, însă ceea ce a atras cu adevărat atenția este textul afișat pe ecran. Pe fundal rulează melodia „Paparazzi”, iar versurile alese sunt:

„Baby, there’s no other superstar, you know that I’ll be…” /„Iubire, nu există un alt superstar, știi că eu voi fi…”, sunt versurile melodiei.

În fotografiile apărute, Livia stătea pe șezlong, în timp ce Spike se afla lângă ea și îi aplica ulei de plajă, gest care a fost interpretat de mulți drept dovada că între cei doi lucrurile s-au schimbat în bine. (VEZI AICI IMAGINILE) Atmosfera relaxată și apropierea afișată au fost suficiente pentru ca zvonurile despre împăcare să capete tot mai multă amploare.

În acest context, noua activitate a rapperului de pe Instagram pare să completeze tabloul. Alegerea piesei „Paparazzi”, una dintre cele mai cunoscute melodii despre relații trăite sub presiunea celebrității și a atenției publice, i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu este vorba despre un mesaj subtil după vacanța petrecută alături de Livia.

Versurile melodiei vorbesc despre dorința de a rămâne alături de persoana iubită, în ciuda presiunii venite din exterior, dar și despre faptul că viața personală ajunge permanent în lumina reflectoarelor. Tocmai de aceea, mulți dintre urmăritorii artistului au asociat imediat story-ul cu imaginile recente din Grecia și cu interesul uriaș pe care relația lor îl stârnește în continuare.

LIVIA EX-BORDEA S-A ÎNTORS ÎN BRAȚELE FOSTULUI IUBIT! IMAGINILE ÎMPĂCĂRII ANULUI, SURPRINSE PE O PLAJĂ DIN GRECIA