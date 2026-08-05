Acasă » Știri » Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat

Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat

De: Paul Hangerli 05/08/2026 | 08:30
Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat
Avionul privat îl așteaptă pe Salah, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Transferul lui Mohamed Salah la Trabzonspor pare să intre în linie dreaptă. Presa din Turcia susține că starul egiptean a ajuns deja la un acord de principiu cu formația la care este legitimat și Denis Drăguș, iar clubul pregătește un avion privat pentru a-l aduce din Grecia imediat ce vor fi semnate documentele finale.

Negocierile au intrat în faza decisivă

Potrivit publicațiilor turce Sabah și NTV, Trabzonspor a făcut pași importanți în negocierile cu Mohamed Salah, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști rămași liberi de contract în această vară.

Clubul și jucătorul ar fi ajuns deja la un acord de principiu privind salariul, însă mai sunt de stabilit câteva detalii importante legate de durata contractului, modalitatea de plată și anumite clauze. Din acest motiv, actele nu au fost încă semnate, chiar dacă majoritatea condițiilor au fost deja convenite.

Oficialii lui Trabzonspor nu vor să piardă timp odată ce transferul va fi parafat. Conform informațiilor din presa turcă, un avion privat este deja pregătit pentru a-l transporta pe Mohamed Salah din Grecia, acolo unde își petrece vacanța, direct în Turcia.

Dacă ultimele detalii contractuale vor fi rezolvate la timp, fotbalistul ar urma să aterizeze miercuri la Istanbul, unde este așteptat să fie întâmpinat de oficialii clubului și de suporteri.

Fanii pregătesc o primire spectaculoasă

Entuziasmul în jurul acestei mutări este uriaș. Suporterii lui Trabzonspor pregătesc deja o primire specială pentru starul egiptean, transferul fiind considerat de presa locală drept unul dintre cele mai importante din istoria recentă a clubului.

Venirea lui Salah ar reprezenta o adevărată lovitură de imagine pentru formația turcă și unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale verii. Conform informațiilor apărute în presa din Turcia, Mohamed Salah ar urma să încaseze un salariu anual de 17 milioane de euro, la care se vor adăuga bonusuri de performanță.

În vârstă de 34 de ani, egipteanul ar urma să ajungă la Trabzonspor din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Liverpool, club la care a evoluat timp de nouă sezoane.

A lăsat o moștenire impresionantă la Liverpool

Transferat pe Anfield în vara anului 2017 de la AS Roma, Mohamed Salah a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria modernă a lui Liverpool.

În cele nouă sezoane petrecute în tricoul „cormoranilor”, atacantul egiptean a disputat 442 de meciuri, a înscris 257 de goluri și a oferit 120 de pase decisive. Alături de Liverpool a cucerit două titluri în Premier League, Liga Campionilor, Cupa Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor și Supercupa Europei, transformându-se într-o adevărată legendă a clubului englez.

CITEȘTE ȘI:  Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc. Nunta de poveste pregătită în insula pe care s-a născut starul portughez

Cine merită Balonul de Aur 2026? Harry Kane, Mbappé, Rodri, Lamine Yamal și Messi sunt marii favoriți

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Știri
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de…
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”
Știri
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea…
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
Mediafax
„Film de groază” pentru un turist care a închiriat un Airbnb. Descoperirea neașteptată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și dezavantaje sunt prezentate
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă...
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu Miruță: „Nu s-a mai întâmplat nimic din aprilie 2024”
Digi24
Proiectul ignorat ani la rând care putea preveni criza de la Cernavodă. Radu...
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de legendă
Mediafax
Messi, gest de mare campion! A donat 80.000 de euro. Cuza sprijinită de...
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin Cataramă: „E mult de muncă!”
Click.ro
Deea Maxer și-a schimbat viața după căsătorie. S-a mutat într-o casă spațioasă alături de Constantin...
Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat după ce fusese aruncat la gunoi
Digi 24
Italia: Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat...
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova
Digi24
„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min....
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
Promotor.ro
Eclipsa solară din 12 august afectează sistemele electronice ale mașinilor noi? Ce recomandă specialiștii
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
go4it.ro
Kaufland taie prețurile cu 70%. Telefoane Samsung la ofertă de vară
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Descopera.ro
Cum să faci pe oricine să vrea să fie prieten cu tine?
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Gandul.ro
România se pregătește de blackout? Armata și pompierii cumpără generatoare în plină criză energetică
Tags:
ULTIMA ORĂ
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a ...
Maria Avram și „ispita” Cătălin au continuat relația extraconjugală în Londra? Ce s-a întâmplat după Insula Iubirii, de fapt
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și ...
Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”
Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat ...
Nuntă de poveste pentru cei doi actori într-un castel din secolul al XII-lea. Jurămintele au emoționat toți invitații
Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București ...
Pe ce dată scăpăm de caniculă, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și celelalte orașe din România
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de ...
Frații Velea și-au pus garderoba la punct, dar Antonia a avut ultimul cuvânt! O simplă sesiune de shopping s-a transformat într-o misiune în toată regula
8 activități casnice pe care nu ar trebui să le faci seara. De ce e mai bine să aștepți până ...
8 activități casnice pe care nu ar trebui să le faci seara. De ce e mai bine să aștepți până dimineața
Vezi toate știrile