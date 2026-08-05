Mohamed Salah, tot mai aproape de transferul anului. Trabzonspor negociază ultimele detalii și a pregătit deja un avion privat

Transferul lui Mohamed Salah la Trabzonspor pare să intre în linie dreaptă. Presa din Turcia susține că starul egiptean a ajuns deja la un acord de principiu cu formația la care este legitimat și Denis Drăguș, iar clubul pregătește un avion privat pentru a-l aduce din Grecia imediat ce vor fi semnate documentele finale.

Negocierile au intrat în faza decisivă

Potrivit publicațiilor turce Sabah și NTV, Trabzonspor a făcut pași importanți în negocierile cu Mohamed Salah, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști rămași liberi de contract în această vară.

Clubul și jucătorul ar fi ajuns deja la un acord de principiu privind salariul, însă mai sunt de stabilit câteva detalii importante legate de durata contractului, modalitatea de plată și anumite clauze. Din acest motiv, actele nu au fost încă semnate, chiar dacă majoritatea condițiilor au fost deja convenite.

Oficialii lui Trabzonspor nu vor să piardă timp odată ce transferul va fi parafat. Conform informațiilor din presa turcă, un avion privat este deja pregătit pentru a-l transporta pe Mohamed Salah din Grecia, acolo unde își petrece vacanța, direct în Turcia.

Dacă ultimele detalii contractuale vor fi rezolvate la timp, fotbalistul ar urma să aterizeze miercuri la Istanbul, unde este așteptat să fie întâmpinat de oficialii clubului și de suporteri.

Fanii pregătesc o primire spectaculoasă

Entuziasmul în jurul acestei mutări este uriaș. Suporterii lui Trabzonspor pregătesc deja o primire specială pentru starul egiptean, transferul fiind considerat de presa locală drept unul dintre cele mai importante din istoria recentă a clubului.

Venirea lui Salah ar reprezenta o adevărată lovitură de imagine pentru formația turcă și unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale verii. Conform informațiilor apărute în presa din Turcia, Mohamed Salah ar urma să încaseze un salariu anual de 17 milioane de euro, la care se vor adăuga bonusuri de performanță.

În vârstă de 34 de ani, egipteanul ar urma să ajungă la Trabzonspor din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Liverpool, club la care a evoluat timp de nouă sezoane.

A lăsat o moștenire impresionantă la Liverpool

Transferat pe Anfield în vara anului 2017 de la AS Roma, Mohamed Salah a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria modernă a lui Liverpool.

În cele nouă sezoane petrecute în tricoul „cormoranilor”, atacantul egiptean a disputat 442 de meciuri, a înscris 257 de goluri și a oferit 120 de pase decisive. Alături de Liverpool a cucerit două titluri în Premier League, Liga Campionilor, Cupa Angliei, Cupa Mondială a Cluburilor și Supercupa Europei, transformându-se într-o adevărată legendă a clubului englez.

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