Orașul din România în care un apartament cu 2 camere costă doar 8.000 euro acum în luna iunie 2026

Într-o Românie în care prețurile locuințelor au explodat în ultimii ani, există totuși un oraș unde timpul pare să fi rămas pe loc. În Berbești, județul Vâlcea, un apartament cu două camere se vinde în iunie 2026 cu doar 8.000 de euro, o sumă care astăzi abia acoperă o garsonieră modestă în marile orașe.

Oferta, publicată de o persoană fizică, arată clar că locuința are o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, se află la etajul 3 și nu are îmbunătățiri, însă prețul este negociabil.

Apartament cu 2 camere la doar 8.000 euro acum în luna iunie 2026

„Apartament de vânzare în localitatea Berbești, județul Vâlcea. Fără îmbunătățiri, preț negociabil.” – anunțul simplu, dar surprinzător, a atras atenția celor care urmăresc piața imobiliară din zonele mai puțin dezvoltate. Într-o perioadă în care în București sau Cluj un apartament similar depășește 100.000 de euro, Berbești devine un exemplu rar de accesibilitate.

Orașul Berbești, cunoscut pentru activitatea minieră din trecut, a pierdut din dinamismul economic odată cu închiderea exploatărilor. Mulți locuitori au plecat, iar cererea de locuințe a scăzut drastic. Rezultatul? Prețuri care par de necrezut pentru cei obișnuiți cu piața din marile centre urbane.

Oferta imobiliară a momentului

Pentru un investitor, un apartament de 8.000 de euro poate fi o oportunitate de afacere. Pentru o familie tânără, poate fi șansa de a avea o locuință fără credite pe zeci de ani. Iar pentru cei care caută liniște și costuri mici, Berbești oferă un trai simplu, dar stabil.

Diferențele dintre piața imobiliară din România sunt uriașe. În timp ce în Capitală metrul pătrat trece de 2.500 de euro, în Berbești un apartament întreg costă cât o bucătărie mobilată în București. Această discrepanță arată cât de inegal s-a dezvoltat țara, dar și cât de multe oportunități ascunse există în localitățile mici.

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