Iranul amenință cu al treilea război mondial! Trump ripostează: „Vreau să le ofer ultima șansă”

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au ajuns la un nou nivel exploziv, după ce Donald Trump a lansat unul dintre cele mai dure avertismente de până acum. Liderul de la Casa Albă susține că regimul de la Teheran se află în fața ultimei șanse de a evita o confruntare devastatoare, în timp ce oficialii iranieni vorbesc deja despre riscul izbucnirii celui de-Al Treilea Război Mondial.

Conflictul diplomatic s-a încins după ce președintele american a declarat că negocierile dintre Washington și Teheran reprezintă ultimul pas înainte ca situația să scape complet de sub control. Trump a spus că obiectivul este redeschiderea Strâmtorii Ormuz și eliminarea programului nuclear iranian, însă avertizează că răbdarea sa este pe sfârșite.

Tensiunile dintre SUA și Iran, la cote maxime!

Din Biroul Oval, liderul american a transmis că discuțiile aflate în desfășurare ar putea decide viitorul relațiilor dintre cele două state.

„Prima fază este deschiderea strâmtorii. A doua fază va fi denuclearizarea”, a spus președintele american. „Iar asta va dura ceva timp.”

Donald Trump a precizat că rezultatele negocierilor ar putea fi cunoscute foarte curând și susține că speră încă într-o soluție diplomatică. În același timp, liderul american a afirmat că armata SUA a lovit puternic structurile militare iraniene, însă consideră că Teheranul încearcă să câștige timp, mizând pe faptul că Washingtonul nu va putea susține un conflict de lungă durată.

Donald Trump a făcut și o dezvăluire spectaculoasă. Acesta a afirmat că avea pregătit un atac militar de proporții fără precedent, însă a decis să îl oprească după discuțiile purtate cu lideri din statele Golfului. Potrivit președintelui american, ofensiva urma să fie „cel mai mare atac de la al Doilea Război Mondial încoace”, însă planul a fost suspendat pentru a oferi diplomației o ultimă oportunitate.

„Vreau să le ofer ultima șansă înainte de decapitare”

Luni, Donald Trump a criticat dur Iranul, acuzând autoritățile de la Teheran că încearcă să inducă în eroare opinia publică în privința negocierilor. Întrebat de jurnaliști de ce continuă să lanseze avertismente dure, fără a ordona imediat noi lovituri, liderul american a explicat că încearcă să evite pierderi de vieți omenești.

„Aceasta este ultima șansă pentru ei de a semna un acord bun”, a spus Trump. „Vreau să le ofer ultima șansă înainte de decapitare”, a spus Trump. El a adăugat: „Sper că își vor reveni în fire”.

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