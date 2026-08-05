Lovitură pentru milioane de români! Ce se va întâmpla cu facturile la curent

România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani pe piața energiei electrice, în condițiile în care deficitul de producție din orele de consum maxim obligă țara să importe energie la unele dintre cele mai ridicate prețuri din regiune. Situația este resimțită în special în intervalul de seară, atunci când cererea de electricitate crește semnificativ, iar producția internă nu mai reușește să acopere necesarul.

În timpul zilei, când centralele fotovoltaice produc la capacitate ridicată, România ajunge chiar să înregistreze excedent de energie. La orele prânzului, producția depășește consumul intern, iar surplusul este exportat către statele vecine la prețuri considerabil mai mici decât cele la care aceeași energie este cumpărată câteva ore mai târziu. Odată cu apusul soarelui, producția din surse regenerabile scade rapid, iar consumul începe să crească, ceea ce generează un deficit important.

Facturile la curent ar putea exploda din cauza importurilor scumpe

În intervalul orar 17:00–23:00, când aparatele de aer condiționat, electrocasnicele și iluminatul sunt folosite simultan în majoritatea locuințelor, consumul de energie electrică depășește cu mult nivelul producției interne. Diferența este acoperită prin importuri, iar costurile sunt mult mai mari decât cele înregistrate în alte momente ale zilei.

Datele din piață arată că, în anumite intervale de vârf, România ajunge să plătească peste 500 de euro pentru un megawatt-oră de energie electrică importată. În comparație, țări precum Bulgaria sau Polonia achiziționează energie la aproximativ 300 de euro/MWh, iar în state din vestul Europei, precum Germania, Austria sau Franța, prețurile maxime sunt în jurul valorii de 200 de euro/MWh.

Diferențele sunt explicate prin mai mulți factori care influențează producția și transportul energiei în regiune. România este afectată de nivelul scăzut al Dunării, care reduce producția hidrocentralelor, dar și de seceta prelungită, care afectează întregul sistem energetic. În același timp, lipsa unor capacități suficiente de stocare a energiei face imposibilă păstrarea surplusului produs în timpul zilei pentru a fi utilizat în orele de consum ridicat.

În schimb, alte state din regiune au investit în sisteme moderne de stocare și beneficiază de o infrastructură energetică mai flexibilă. Aceste investiții le permit să reducă dependența de importurile scumpe din orele de vârf și să mențină prețurile la un nivel mai redus.

Specialiștii avertizează că această situație se poate reflecta în perioada următoare și în facturile plătite de consumatori. Energia cumpărată la prețuri foarte ridicate influențează costurile furnizorilor, iar acestea se pot regăsi ulterior în tarifele finale achitate de populație și de companii.

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