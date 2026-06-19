Cât au plătit doi români pentru un pepene, ouă, bacon și lapte în Honolului, Hawaii: „Doamne, ferește! Nu există!”

Cristi și Raluca, cunoscuți pentru vlogurile lor de călătorie, au ajuns în Hawaii în cadrul episodului 18 al proiectului lor de a înconjura globul în doar 30 de zile.

Odată ajunși în Honolulu, cei doi au descoperit că prețurile din supermarketurile locale sunt mult peste așteptări, lucru care i-a surprins chiar și pe ei, deși au vizitat numeroase țări în ultimii ani.

Cât au plătit doi români pentru un pepene, ouă, bacon și lapte în Honolului, Hawaii

Cristi a publicat pe Instagram un videoclip în care își exprimă uimirea față de costurile produselor alimentare dintr-un magazin din Honolulu.

„Doamne ferește dacă am mai văzut așa prețuri într-un supermarket! Mă aflu în Honolulu, Hawaii, 10 dolari un pepene, 12 dolari un pic de bacon, 4 dolari 2 roșii…deci e ceva nemaipomenit, n-am văzut așa ceva în viața mea! Am vizitat o grămadă de țări, dar nu există!”, a spus acesta, arătând și bonul de cumpărături pentru a demonstra situația.

„Doamne, ferește! Nu există!”

Reacțiile urmăritorilor au fost împărțite. Mulți au remarcat că, în România, prețurile unor produse precum pepenele nu sunt cu mult mai mici în sezon, astfel că diferențele nu li s-au părut atât de dramatice pe cât le-a perceput vloggerul.

Călătoria celor doi continuă în același ritm alert. Cristi și Raluca au pornit în urmă cu două săptămâni într-o aventură de o lună, cu obiectivul de a traversa toate continentele, cu excepția Antarcticii, și de a vizita doar locuri în care nu au mai fost.

Au plecat cu un singur rucsac fiecare și au stabilit reguli clare: să pornească dintr-o parte a lumii și să revină pe cealaltă, chiar dacă transportul aerian se confruntă cu probleme precum criza de kerosen. Vlogurile lor sunt publicate zilnic, la ora 17, iar întoarcerea în România este programată pentru 30 iunie.

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