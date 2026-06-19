10.000 de lei amendă pentru turiștii de la munte care pleacă acasă cu acest „suvenir”

Iubitorii de drumeții care ajung în zonele alpine descoperă în aceste zile un peisaj spectaculos, marcat de explozia de culoare a bujorului de munte.

În același timp, specialiștii atrag atenția că această frumusețe este extrem de vulnerabilă, iar planta nu supraviețuiește dacă este smulsă sau replantată în ghiveci, deși unii turiști încă încearcă să o ia acasă.

Sancţiuni usturătoare turiștii de la munte care pleacă acasă cu acest „suvenir”

Bujorii de munte au înflorit în masivul Ciucaș și în alte zone înalte, atrăgând un număr mare de vizitatori care profită de accesul facil către creste pentru a surprinde momentul. Imaginile spectaculoase îi determină pe mulți să urce pe trasee, însă autoritățile avertizează că atingerea florilor este strict interzisă.

Echipe formate din jandarmi montani, rangeri și comisari ai Gărzii de Mediu patrulează intens în această perioadă pentru a proteja habitatul. Scopul lor este să prevină deteriorarea unei specii rare, care se dezvoltă lent din cauza sezonului scurt de vegetație la altitudine. Orice încercare de a smulge rădăcini sau de a lua flori este considerată o intervenție gravă asupra mediului.

„Din păcate, pentru că muntele are doar câteva luni de vegetație, creșterea e mică în fiecare an. Habitatul este protejat pentru că a fost agresat de-a lungul timpului de către om și pentru că are un rol ecologic deosebit”, a explicat Dănuț Chira, cercetător științific în cadrul ICAS Brașov.

Amenzile pot ajunge până la 10.000 de lei

Cei care ignoră regulile riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, aplicate de rangeri și comisarii Gărzii de Mediu pentru distrugerea unei plante ocrotite. Patrulele sunt prezente zilnic pe traseele aglomerate, iar intervențiile sunt rapide atunci când turiștii sunt surprinși încălcând legislația.

Autoritățile fac apel la responsabilitate și reamintesc că fiecare vizitator are obligația de a lăsa natura neatinsă. Prezența forțelor de ordine are în primul rând rol preventiv, însă sancțiunile sunt ferme pentru cei prinși în flagrant.

„Misiunile noastre sunt, în general, de a preveni orice faptă care ar putea să aducă în vreun fel atingere mediului și traseelor. Concret, ar trebui să nu rupă, să nu smulgă, să nu scoată rădăcini”, a subliniat Luiza Dănilă, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Brașov.

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