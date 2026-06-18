Obligație nouă pentru toate spitalele din România, din octombrie 2026. Vești bune pentru români

Pacienții din sistemul public de sănătate vor avea acces, din luna octombrie, la portalul electronic „e‑SănătateaMea”, o platformă digitală destinată programărilor medicale, conform unui proiect legislativ inițiat de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Noul instrument online va fi utilizat obligatoriu de toți furnizorii de servicii medicale din sistemul public.

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Portalul va fi administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și va funcționa ca parte integrată a Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate.

“Începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul «e‑SănătateaMea», funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate”, se arată în actul oficial.

Pe lângă posibilitatea de a face programări online, utilizatorii vor avea acces securizat la date medicale personale, precum istoricul serviciilor medicale, documentele emise în sistemul public și rețetele electronice. De asemenea, platforma va permite consultarea informațiilor privind tratamentele efectuate, medicamentele prescrise și dispozitivele medicale utilizate.

Vești bune pentru români

Inițiativa se înscrie într-un program amplu de modernizare a infrastructurii digitale din sănătate, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Printre proiectele incluse se numără și „Redimensionarea, standardizarea și optimizarea PIAS”, cu obiectivul de a facilita accesul pacienților la servicii și de a crește transparența în relația cu furnizorii medicali.

„Această reglementare este în acord cu dispozițiile Legii drepturilor pacientului, potrivit cărora pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza”, afirmă Cseke Attila.

Înainte de implementarea la nivel național, proiectul prevede derularea unui program‑pilot pentru testarea funcționalităților portalului. Scopul principal este simplificarea interacțiunii dintre asigurați și sistemul de sănătate, printr-un instrument digital modern pentru gestionarea programărilor și a informațiilor medicale.

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