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Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar. Prima reacție după ieșirea de la DNA: „Nu demisionez”

De: David Ioan 18/06/2026 | 18:43
Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar. Prima reacție după ieșirea de la DNA: „Nu demisionez”
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Ciprian Ciucu a părăsit sediul DNA după aproape trei ore de audieri, declarând că este nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că nu îi cunoaște pe oamenii de afaceri implicați în dosar. Întrebat dacă ia în calcul demisia, primarul Capitalei a afirmat că nu intenționează să renunțe la funcție.

Conform Gândul, edilul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. În același dosar, două persoane au fost arestate în cursul zilei precedente, potrivit acelorași surse.

Ciprian Ciucu, plasat sub control judiciar

Ciprian Ciucu a subliniat că înțelege gravitatea situației, dar că va continua să își exercite mandatul. El a admis că ancheta îi va afecta imaginea publică, însă spune că va coopera cu procurorii.

„Nu am nimic de ascuns. Sunt încrezător că adevărul va ieși la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Voi comunica și eu puțin mai târziu. Ceea ce pot să spun este că știu că, de acum înainte, un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, voi avea o tinichea de coadă. (n.r. cine sunt afaceriștii din dosar?) Nu îi cunosc. Vreau să îmi duc mandatul până la capăt ca și cum acest lucru nu ar exista. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic Bucureștiului, iar în ceea ce privește această situație, voi colabora cu organele judiciare”, a declarat primarul.

Edilul este suspectat de luare de mită, faptă care ar fi avut loc în perioada în care conducea Primăria Sectorului 6. Surse Gândul afirmă că la DNA există patru dosare ce vizează presupuse deturnări de fonduri în timpul campaniei electorale. La sosirea la DNA, Ciprian Ciucu a spus că nu cunoaște detalii despre dosar.

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