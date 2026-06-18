Acasă » Știri » Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau un adevărat arsenal

Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau un adevărat arsenal

De: Emanuela Cristescu 18/06/2026 | 13:34
Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau un adevărat arsenal
Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau un adevărat arsenal. Sursa foto Captura video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-o mobilizare de forțe fără precedent, oamenii legii au spart porțile temutelor grupări criminale Ștoacă și Toboșarii. Săbii, cocktailuri Molotov, pistoale și bâte au fost ridicate în urma unor raiduri fulger. Totul a pornit de la o dușmănie de moarte pentru controlul pieței negre de stupefiante și a zonelor de influență.

Bătălia pentru supremație dintre cele două grupări de crimă organizată a atins cote de-a dreptul alarmante în prima jumătate a acestui an. Interlopii au început prin a-și împărți teritoriul cu ranga și cu teroarea psihologică. Cei din tabăra adversă erau avertizați cu moartea să nu cumva să calce în zonele considerate „proprietatea” rivalilor.

Percheziții de amploare la interlopii Ștoacă și Toboșarii

Agresiunile au escaladat rapid de la simple amenințări virtuale la acțiuni de o duritate extremă, culminând cu mutilări și scene de sadism. Procurorii au reconstituit pas cu pas firul evenimentelor și au descris cum interlopii își puneau victimele în genunchi în plină stradă pentru a-și demonstra puterea, totul fiind filmat și urcat pe rețelele sociale.

„În perioada de referinţă, în mediul online au fost postate foarte multe videoclip-uri cuprinzând ameninţări cu acte de violenţă şi cu moartea. Ameninţările au fost puse gradual în aplicare, reţinându-se tot cu titlu exemplificativ spargerea lunetei unei maşini prin utilizarea unui obiect contondent (rangă), în timp ce persoana vătămată vizată de constrângeri se afla în maşină.

Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau un adevărat arsenal
Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau un adevărat arsenal. Sursa foto Captură video

De asemenea, într-o altă împrejurare, o altă persoană vătămată a fost agreată fizic într-o sală de jocuri, de faţă cu multe alte persoane, ulterior fiind scoasă contrar voinţei sale pe stradă, lovită în mod repetat şi obligată să se pună în genunchi pentru a se umili în faţa agresorilor şi pentru a-şi cere scuze public de la aceştia, totodată fiind ameninţată cu moartea dacă se va mai deplasa în zonele de influenţă ale acestora, întreaga agresiune fiind înregistrată de către agresori, care ulterior au distribuit înregistrarea în mediul online pentru a umili familie rivală şi pentru a-şi proclama autoritatea.

Ulterior, conflictul dintre cele două grupări a escaladat, context în care, în data de 17.05.2026, mai mulţi membri ai ambelor grupări au desfăşurat un conflict fizic stradal extrem de violent la nivelul Sectorului 5, Bucureşti, având asupra acestora pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov şi multe alte obiecte contondente (macete, bâte, cozi de lemn, bare alungite etc)”, au spus procurorii.

Doi interlopi au fugit din țară

Violența a atins apogeul la începutul lunii iunie, când un membru al unei grupări a căzut într-o ambuscadă sângeroasă pe o stradă din Sectorul 5. Bărbatul a fost masacrat pur și simplu, fiind spintecat cu o macetă în zona stomacului și ciuruit pe la spate cu bile de cauciuc. Nici zona Metalurgiei din cartierul Berceni nu a scăpat de furia interlopilor, unde o altă încăierare violentă a lăsat în urmă mașini distruse și străzi incendiate.

Peste 20 de adrese au fost luate cu asalt de Brigada Specială, iar capturile au fost de-a dreptul șocante. Reprezentanții legii au pus sub sechestru sume colosale de bani și o cantitate uriașă de obiecte periculoase.

„În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate foarte multe arme albe şi obiecte periculoase (cuţite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină), precum şi diverse sume de bani, asupra cărora procurorul a instituit măsuri asigurătorii în data de 18.06.2026”, au anunțat oamenii legii.

Un număr de 11 interlopi periculoși au fost deja băgați în spatele gratiilor, iar procurorii cer mandate de arestare în lipsă pentru alți doi fugari care au reușit să părăsească teritoriul țării înainte ca mascații să le bată la ușă.

VEZI ȘI: Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni! Interlopul i-ar fi cerut unui om de afaceri ”taxă de protecție” de 25.000 de lei

Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
Știri
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații de ultimă oră
Știri
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații de ultimă oră
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație...
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat primarul Capitalei
Gandul.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la...
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de...
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și...
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER...
Parteneri
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23 de ani și o carieră surprinzătoare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23...
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Imagini din casa Dianei Munteanu. Cum și-a amenajat vedeta locuința în care trăiește alături de fiul ei
Click.ro
Imagini din casa Dianei Munteanu. Cum și-a amenajat vedeta locuința în care trăiește alături de...
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Digi 24
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile...
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster va fi produs în Europa
Promotor.ro
Dacia Spring 2026 a fost confirmat oficial. Rivalul pentru BYD Dolphin Surf și Hyundai Inster...
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
go4it.ro
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui Bolojan. De ce ar fi acuzat primarul Capitalei
Gandul.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al PNL, audiat la DNA. Primarul Capitalei este un apropiat al lui...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum arată acum Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson. Mama lui Paris și Prince Jackson e ...
Cum arată acum Debbie Rowe, fosta soție a lui Michael Jackson. Mama lui Paris și Prince Jackson e de nerecunoscut
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin ...
Codruța Filip, mesaj cu subînțeles pentru Valentin Sanfira?! „Am să mă îmbăt și-am să vin la nunta ta”
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații ...
Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații de ultimă oră
Canicula pune stăpânire pe Europa! Nopțile „super tropicale” și aerul saharian vor acapara România
Canicula pune stăpânire pe Europa! Nopțile „super tropicale” și aerul saharian vor acapara România
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali bagă mâna în buzunar pentru un fotbalist, în timp ce ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Gigi Becali bagă mâna în buzunar pentru un fotbalist, în timp ce Florin Tănase îi creează probleme serioase
Jador a dus-o pe Oana Ciocan în satul natal. I-a arătat ce moșie are și roșiile mamei sale din solar
Jador a dus-o pe Oana Ciocan în satul natal. I-a arătat ce moșie are și roșiile mamei sale din solar
Vezi toate știrile