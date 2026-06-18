Ce au găsit polițiștii în locuințele interlopilor din clanurile Ştoacă şi Toboşarii. Ascundeau un adevărat arsenal

Într-o mobilizare de forțe fără precedent, oamenii legii au spart porțile temutelor grupări criminale Ștoacă și Toboșarii. Săbii, cocktailuri Molotov, pistoale și bâte au fost ridicate în urma unor raiduri fulger. Totul a pornit de la o dușmănie de moarte pentru controlul pieței negre de stupefiante și a zonelor de influență.

Bătălia pentru supremație dintre cele două grupări de crimă organizată a atins cote de-a dreptul alarmante în prima jumătate a acestui an. Interlopii au început prin a-și împărți teritoriul cu ranga și cu teroarea psihologică. Cei din tabăra adversă erau avertizați cu moartea să nu cumva să calce în zonele considerate „proprietatea” rivalilor.

Percheziții de amploare la interlopii Ștoacă și Toboșarii

Agresiunile au escaladat rapid de la simple amenințări virtuale la acțiuni de o duritate extremă, culminând cu mutilări și scene de sadism. Procurorii au reconstituit pas cu pas firul evenimentelor și au descris cum interlopii își puneau victimele în genunchi în plină stradă pentru a-și demonstra puterea, totul fiind filmat și urcat pe rețelele sociale.

„În perioada de referinţă, în mediul online au fost postate foarte multe videoclip-uri cuprinzând ameninţări cu acte de violenţă şi cu moartea. Ameninţările au fost puse gradual în aplicare, reţinându-se tot cu titlu exemplificativ spargerea lunetei unei maşini prin utilizarea unui obiect contondent (rangă), în timp ce persoana vătămată vizată de constrângeri se afla în maşină.

De asemenea, într-o altă împrejurare, o altă persoană vătămată a fost agreată fizic într-o sală de jocuri, de faţă cu multe alte persoane, ulterior fiind scoasă contrar voinţei sale pe stradă, lovită în mod repetat şi obligată să se pună în genunchi pentru a se umili în faţa agresorilor şi pentru a-şi cere scuze public de la aceştia, totodată fiind ameninţată cu moartea dacă se va mai deplasa în zonele de influenţă ale acestora, întreaga agresiune fiind înregistrată de către agresori, care ulterior au distribuit înregistrarea în mediul online pentru a umili familie rivală şi pentru a-şi proclama autoritatea. Ulterior, conflictul dintre cele două grupări a escaladat, context în care, în data de 17.05.2026, mai mulţi membri ai ambelor grupări au desfăşurat un conflict fizic stradal extrem de violent la nivelul Sectorului 5, Bucureşti, având asupra acestora pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov şi multe alte obiecte contondente (macete, bâte, cozi de lemn, bare alungite etc)”, au spus procurorii.

Doi interlopi au fugit din țară

Violența a atins apogeul la începutul lunii iunie, când un membru al unei grupări a căzut într-o ambuscadă sângeroasă pe o stradă din Sectorul 5. Bărbatul a fost masacrat pur și simplu, fiind spintecat cu o macetă în zona stomacului și ciuruit pe la spate cu bile de cauciuc. Nici zona Metalurgiei din cartierul Berceni nu a scăpat de furia interlopilor, unde o altă încăierare violentă a lăsat în urmă mașini distruse și străzi incendiate.

Peste 20 de adrese au fost luate cu asalt de Brigada Specială, iar capturile au fost de-a dreptul șocante. Reprezentanții legii au pus sub sechestru sume colosale de bani și o cantitate uriașă de obiecte periculoase.

„În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate foarte multe arme albe şi obiecte periculoase (cuţite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină), precum şi diverse sume de bani, asupra cărora procurorul a instituit măsuri asigurătorii în data de 18.06.2026”, au anunțat oamenii legii.

Un număr de 11 interlopi periculoși au fost deja băgați în spatele gratiilor, iar procurorii cer mandate de arestare în lipsă pentru alți doi fugari care au reușit să părăsească teritoriul țării înainte ca mascații să le bată la ușă.

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