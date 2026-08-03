Miss Canada a ascuns că era însărcinată în timp ce concura la Miss Universe. Motivul pentru care nimeni nu a aflat până după competiție

Jaime VandenBerg, reprezentanta Canadei la concursul Miss Universe 2025, a dezvăluit la câteva luni după competiție că era însărcinată în momentul în care a urcat pe scenă, în Thailanda. Fosta regină a frumuseții spune că a ales să păstreze secretul inclusiv față de familie și organizatori, deoarece nu și-a dorit ca sarcina să umbrească munca și cauza pe care o susținea de ani de zile.

A concurat însărcinată la Miss Universe fără ca nimeni să știe

În noiembrie 2025, Jaime VandenBerg a reprezentat Canada la concursul Miss Universe, desfășurat la Bangkok. La acea vreme, foarte puțini oameni știau că era însărcinată.

Abia pe 2 martie 2026, deținătoarea titlului Miss Universe Canada a dezvăluit, printr-un videoclip publicat pe Instagram, că era însărcinată în patru luni în timpul competiției. Filmarea combina imagini de pe scena Miss Universe cu primele cadre în care i se vedea burtica de gravidă.

Într-un interviu acordat publicației People, Jaime VandenBerg a explicat de ce a ales să păstreze vestea doar pentru ea și partenerul ei.

„Nu le-am spus nici familiei și nici organizației Miss Universe Canada la acel moment și am ales să păstrăm totul doar pentru noi o perioadă. Mă bucur foarte mult că am făcut asta, pentru că sarcina a rămas o experiență intimă într-o perioadă din viața mea în care aproape totul era expus public”, a declarat ea.

A aflat că va deveni mamă în timp ce lucra în Mexic

Jaime VandenBerg a descoperit că este însărcinată în timp ce se afla în Ciudad de Mexico pentru un contract de modeling. Deși vestea a venit mai devreme decât se așteptau ea și iubitul său, Aaron Hernandez, cei doi discutaseră deja despre posibilitatea de a avea un copil.

„Nu încercam neapărat să întemeiem o familie, dar vorbisem foarte mult despre posibilitatea unei sarcini. Nu foloseam nicio metodă contraceptivă și simțeam că sunt într-un moment al vieții în care, dacă s-ar întâmpla, m-aș simți extrem de fericită și binecuvântată”, a mărturisit ea.

Înainte de plecarea spre Thailanda, viitorii părinți au făcut prima ecografie și au luat o decizie importantă: au hotărât să nu afle sexul copilului până la naștere.

Deși regulamentul permitea mamelor să participe, a preferat să păstreze tăcerea

În 2023, Organizația Miss Universe și-a modificat regulamentul și a eliminat limita de vârstă, permițând participarea femeilor căsătorite și mamelor.

Cu toate acestea, Jaime VandenBerg spune că nu și-a dorit ca sarcina să devină principalul subiect de discuție.

„Am simțit foarte puternic că, dacă aș fi anunțat public sarcina, aș fi riscat să fiu privită în primul rând ca «concurenta însărcinată», în loc să fiu evaluată pentru activitatea mea de advocacy, pentru reziliența mea și pentru cei zece ani de muncă care m-au adus acolo. Mi-era teamă că nimeni nu va mai acorda atenție activității mele filantropice și voi fi văzută doar prin prisma sarcinii”, a explicat ea.

A supraviețuit unui atac armat și a devenit voce împotriva violenței de gen

Înainte de Miss Universe, Jaime VandenBerg își construise platforma publică în jurul combaterii violenței împotriva femeilor.

În 2021, ea a supraviețuit unui atac armat care era cât pe ce să-i fie fatal. După acel episod, s-a implicat activ în campanii de conștientizare privind violența bazată pe gen, activitate pentru care a primit Medalia Jubiliară de Platină a Reginei Elisabeta a II-a.

Aflarea veștii că va deveni mamă a făcut-o să se întrebe dacă mai are sens să participe la Miss Universe.

„Să reprezint Canada la Miss Universe fusese visul meu timp de peste zece ani. Dar în clipa în care am aflat că sunt însărcinată, perspectiva mea s-a schimbat complet. Dintr-odată, cel mai mare vis al meu era să fiu o mamă bună pentru un copil sănătos, iar acel vis mi se părea mai puternic decât dorința de a deveni Miss Universe”, a spus ea.

Cel care a convins-o să nu renunțe a fost iubitul său, Aaron Hernandez.

„Aaron a fost persoana care m-a încurajat cel mai mult să-mi urmez visul. Mi-a spus că mă va sprijini în orice provocare și că participarea mă va ajuta să închei acest capitol fără regrete și fără să mă întreb vreodată «ce s-ar fi întâmplat dacă?»”, a povestit fosta Miss Canada.

Medicul i-a spus că poate concura în siguranță

Înainte de plecarea în Thailanda, Jaime VandenBerg s-a consultat cu medicul ei pentru a se asigura că participarea la competiție nu îi pune în pericol sarcina.

„Mi-a spus două lucruri. Primul: «Sarcina nu este o boală. Nu ești bolnavă, ești sănătoasă». Al doilea: organismul meu era deja obișnuit cu acest tip de competiții după ani întregi de pregătire. A comparat situația cu un maraton: dacă nu m-aș fi antrenat niciodată, nu mi-ar fi recomandat să particip, dar pentru că trupul meu era obișnuit, m-a încurajat să am încredere în mine și să-mi ascult corpul”, a povestit ea.

Când a ajuns în Thailanda, Jaime intrase deja în al doilea trimestru de sarcină.

Spune că s-a simțit excelent în cea mai mare parte a competiției, deoarece nu a avut grețuri matinale. Totuși, și-a planificat cu atenție garderoba: a purtat ținutele mai mulate la începutul concursului și a păstrat pentru final rochiile cu materiale mai elastice, care ascundeau mai bine modificările corpului.

La un moment dat s-a temut că cineva va observa schimbările fizice, însă comentariile pe care le-a primit au fost cu totul altele. Mulți au speculat că și-ar fi făcut o operație de mărire a sânilor, fără să bănuiască faptul că modificările erau cauzate de sarcină.

Experiența sarcinii i-a schimbat și perspectiva asupra probei în costum de baie.

„Fetele tinere urmăresc Miss Universe și își doresc adesea să arate ca femeile pe care le văd pe scenă. Nu mi-aș dori niciodată ca o fată să creadă că trebuie să slăbească pentru a semăna cu cea mai slabă versiune a mea. Aș prefera să aspire la sănătate, fericire și încredere în sine. Asta simțeam că reprezint pe scenă”, a explicat ea.

A devenit mamă și a încheiat cariera în concursurile de frumusețe

Jaime VandenBerg și Aaron Hernandez au devenit părinții unei fetițe, Charlotte Nicole Hernandez-VandenBerg, născută pe 14 mai.

După nașterea fiicei sale, Jaime a anunțat că se retrage din concursurile de frumusețe, după ce a devenit prima canadiană care a câștigat toate cele patru mari titluri naționale: Miss Universe Canada, Miss World Canada, Miss International Canada și Miss Earth Canada.

Ea intenționează să rămână implicată în domeniu ca mentor pentru viitoarele concurente, însă spune că maternitatea este acum prioritatea sa.

„Ca supraviețuitoare a violenței, cred cu adevărat că nu există un dar mai mare decât viața. Să pot trăi acest dar alături de fiica mea este cea mai mare binecuvântare pe care mi-o puteam imagina. Pentru mine, succesul nu se măsoară în faimă sau bani, ci în numărul amintirilor fericite pe care le creezi”, a spus ea.

Privind în urmă, Jaime VandenBerg speră ca experiența sa să transmită un mesaj important femeilor din întreaga lume.

„Sper ca femeile să înțeleagă că sarcina și maternitatea nu înseamnă sfârșitul unei vieți tinere și ambițioase, ci evoluția ei. Maternitatea îți poate oferi o perspectivă mai profundă, îți poate întări scopul și te poate motiva să-ți urmezi visurile cu și mai multă hotărâre”, a concluzionat fosta Miss Canada.

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