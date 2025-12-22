Acasă » Știri » Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare

Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare

De: Maria Roșca 22/12/2025 | 12:49
Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, a fost eliberat din închisoare/ sursă foto: TikTok
Elvis, fratele mai mic al lui Emi Pian, a fost eliberat din închisoare. În vara acestui an, Nicușor Bratu (pe numele lui real), a ajuns în spatele gratiilor după ce procurorii DIICOT au făcut percheziții într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. 

Duminică, 21 decembrie, Elvis Pian, fratele mai mic al lui Emi Pian, a fost eliberat din închisoare. După ce a ieșit de pe ușa Secției 4 de poliție din Capitală, interlopul a fost întâmpinat de frații lui și de o brigadă de interlopi.

Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, a fost eliberat din închisoare

Reamintim că în vara acestui an, procurorii DIICOT au desfășurat mai multe percheziții (38 de mandate de percheziții domiciliale) la clanurile Pian și Purcel din București. Membrii grupărilor sunt cercetați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. Aceștia ar fi forțat și exploatat mai multe tinere să se prostitueze în afara țării.

După eliberare, membrii clanului Pian au pus de un șpriț, cu mese întinse și lăutari. Tzancă Uraganu și Florin Salam au întreținut atmosfera, iar colindele au fost rapid înlocuite cu manele de sezon. În tot acest timp, Grațian Pian nu s-a dezlipit nicio secundă de fratele lui.

„Băi oameni, contează mult să ai puterea asta și să accepți orice de la Dumnezeu, să spui Doamne, Îți mulțumesc, a fost Voia Ta. Noi nu avem nicio contrazicere cu nimeni și nimic, avem numele ăsta de la Dumnezeu, așa ne-am născut, și necazurile pe care le ducem ni le dă Dumnezeu că știe că putem să le ducem.

Fericirea înseamnă familie, să fii corect ca om, atât. (…) Am căzut, m-am ridicat, și înainte am mers tot mereu, toată viața. (…) Mie mi-a murit mama și eu eram arestat.”, a spus Elvis Pian.

 

