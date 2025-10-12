Cum arată cavoul lui Emi Pian, la 5 ani de la moartea sa. Acoperișul din aur lucește, icoanele nu lipsesc, iar pereții nu mai sunt goi

La cinci ani de la moartea sa violentă, cavoul lui Emi Pian, liderul controversat al lumii interlope, impresionează prin luxul și grandoarea sa. Situat în Cimitirul Tudor Vladimirescu, locul de veci al interlopului a fost transformat de familie într-un adevărat monument. Vezi mai jos cum arată acesta!

Emi Pian, liderul cunoscut al grupării Duduienilor, și-a pierdut viața în timpul unui conflict violent care a avut loc într-o locație privată din București. Disputa, inițial verbală, a degenerat rapid într-o încăierare fizică, în urma căreia interlopul a fost înjunghiat. În ciuda intervenției celor aflați la fața locului și a transportului de urgență la spital, leziunile suferite s-au dovedit fatale, iar Emi Pian a fost declarat mort la scurt timp.

Cum arată cavoul lui Emi Pian, la 5 ani de la moartea sa

Tragedia a zguduit comunitatea și lumea interlopă din Capitală, confirmând riscurile majore asociate stilului de viață violent în care era implicat liderul. Potrivit unor surse judiciare, Emi Pian se afla într-o locație din Giulești, care îi aparține unui anume Costel al lui Dincă, unde interlopii obișnuiau să se strângă pentru barbut.

Liderul Duduienilor a încercat să încheie seria de tensiuni și s-a ridicat de la masă. În urma unui scurt conflict fizic, ambii au ajuns la pământ. În timpul luptei, când încercau să se blocheze reciproc, Richard Gheorghe Emanuel l-ar fi lovit pe Pian cu un cuțit în picior.

Inițial, cavoul era doar o structură simplă, fără niciun fel de decor sau amenajare interioară. Pereții erau goi, iar acoperișul lipsea, lăsând fundația și conturul clădirii să marcheze doar locul unde urma să fie așezat liderul Duduienilor.

Structura cavoului amintește de o vilă mică, cu pereți încărcați de fotografii și amintiri, iar acoperișul strălucește precum aurul, în culoare aurie care atrage privirile trecătorilor. Pare că totul a fost făcut ca liderul interlop să se simtă ca „acasă”, imaginile cu Emi Pian în diferite momente ale vieții sale și decorațiunile fastuoase transformă locul într-un spațiu familiar.

NU RATA: CUM ÎȘI ȘANTAJA EMI PIAN VICTIMELE! CONVORBIREA DINTRE INTERLOP ȘI UN MARTOR CARE NU I-A PLĂTIT LA TIMP DOBÂNZILE