Membrii clanului Duduianu au fost loviți de un blestem, asta după ce în ultimii șapte ani, toți cei trei capi, dar și fiii lor au decedat! Cea mai recentă pierdere a familiei a fost moartea Vioarei Duduianu, femeia care, alături de soțul său și frații lui au pus bazele temutului clan interlop. Ultimii ani din viața ei au fost extrem de grei, fiind nevoită să își îngroape trei copii, dar și soțul. Povestea lor de dragoste dintre ea și Niculae Duduianu este fabuloasă și, cu toate că la capitolul infracțiuni ocupă locuri fruntașe, în privința iubirii sunt la foarte pasionali.

Clanul Pian s-a făcut remarcat încă de dinainte de `89, prin prisma numeroaselor infracțiuni, dar și a ferocității membrilor care nu s-au temut niciodată să o dea parte în parte cu oricine i-au călcat pe orgoliu. Cel care a pus bazele clanului este Niculae Duduianu, zis și „Regele Pian” sau simplu „Pian”. Niculae, alături de frații săi, au mai fost săltați pentru taxe de protecție, cămătărie și santaj, iar liderul lor și-a petrecut mare parte din viață „la răcoare”. Și, pentru că și-a dorit să fie aproape de femeia cu care a avut cinci copii, „Regele Pian” a făcut un gest romantic pe care doar regii îl făceau în urmă cu sute de ani. Iată despre ce este vorba.

Gestul suprem de iubire al Regelui Pian pentru soția sa! Ce a construit lângă penitenciar

Niculae Duduianu, cel mai temut dintre interlopii clanului Pian, a petrecut mare parte din viață la pușcărie, în urma numeroaselor infracțiuni pentru care a fost acuzat. Dintre acestea vă reamintim: constituirea unui grup infracțional organizat, furturi și spargeri de locuințe, taxe de protecție, cămătărie, șantaj și multe altele. În plus, interlopul a provocat un accident mortal atunci când a dat cu masina pentru un bărbat. „Rezident” al închisorii, Nicolae Pian și-a construit casa chiar în imediata vecinătate a penitenciarului Rahova, astfel încât familiei să-i fie ușor să ajungă la el pentru pachet și vizită, dar în mod special soției sale, Vioara Duduianu. Niculae Pian și soția lui erau împreună de aproape 50 de ani atunci când bărbatul și-a găsit tragicul sfârșit în închisoare, pe 1 decembrie 2020 în urma unui stop-cardiorespirator.

Niculae își dorea ca soția lui să îl poată vizita cât de des și astfel încât a început să construiască locuința în proximitatea penitenciarului. Ba chiar, dacă treci pe acolo, poți remarca faptul că putea vedea pe geam, la o simplă privire, celulele închisorii. Deși clanul lor este cunoscut și pentru aventurile extraconjugale pe care le-a avut aproape fiecare membru, Nicolae Duduianu a fost cel mai fidel dintre ei, spuneau apropiații. A avut împreună cu soția lui, Vioara, cinci copii: Emi, Ciprian, Elvis, Grațian și încă un copil care a murit la vârsta de 10 ani într-un accident. Emi și Ciprian au decedat și ei, primul în urma unui joc de barbut, iar Ciprian în urmă cu doar patru luni, tot în închisoare. Singurii copii rămași în viață sunt Elvis și Grațian.

Soția lui Pian, „patroana familiei”

Cei care au cunoscut-o spun despre Vioara Pian că era una dintre cele mai puternice femei din lumea interlopă. Avea 10 frați, iar lumea îi știa de frică. Ea, alături de soțul ei și frații lui au pus bazele celui mai temut clan din țară. Era cunoscută în tot cartierul Giulești ca fiind o femeie puternică și devotată copiilor și soțului ei, dar și iute la mânie. În ciuda aparențelor, Vioara își iubea mult familia, iar mulți consideră că moartea i s-a tras în urma suferințelor constante din ultimii ani de viață.

