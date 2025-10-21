Acasă » Știri » Ce i-a spus mama fraților Pian nepoatei sale, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!

De: Anca Chihaie 21/10/2025 | 17:21
Mama fraților Pian și-a prevestit moartea/Foto: social media/arhivă Cancan
Tragedie în familia Pian! Mama lor s-a stins din viață, la scurt timp după pierderea fiului ei. Femeia și-a prevestit moartea? Iată ce mesaj a transmis nepoata sa!

Clanul Duduianu continuă să fie marcat de tragedii și tensiuni care par fără sfârșit, iar familia fraților Pian a fost de-a lungul anilor lovită de pierderi succesive. Totul a început acum cinci ani, când Emi Pian și-a pierdut viața în urma unei altercații violente într-o partidă de barbut, (VEZI AICI) eveniment care a declanșat o serie de necazuri ce păreau să urmeze un fir necruțător. De atunci, destinul membrilor clanului a fost umbrit de pierderi și evenimente tragice care au zguduit comunitatea interlopă.

Mama fraților Pian și-a prevestit moartea?

În vara acestui an, familia a trecut din nou prin durere: Ciprian Pian, cunoscut și ca Laurențiu Duduianu, a fost găsit mort în celula sa din Penitenciarul Jilava, unde ispășea o pedeapsă de trei ani și trei luni alături de fratele său, Vasile Duduianu, pentru tentativa de răzbunare împotriva celui responsabil de moartea lui Emi Pian. Tragediile au continuat și în septembrie, când unul dintre liderii clanului, Nicușor, a decedat în condiții suspecte la Penitenciarul Rahova, oficial din cauza unui stop cardio-respirator, adâncind și mai mult sentimentul că familia este bântuită de ghinion.

Moartea mamei acestora a căzut ca un trăsnet peste cei rămași în urmă. Cei apropiați spun că femeia părea tot mai slăbită în ultimele luni, copleșită de durerea pierderilor suferite. După moartea lui Ciprian, în urmă cu doar patru luni, mama fraților Pian fusese văzută vizibil afectată.

Pe rețelele de socializare, nepoata mamei fraților Pian și-a exprimat durerea profundă față de pierderea ei, mărturisind că femeia i-ar fi spus, cu puțin timp înainte de moarte, că ea va fi cea care o va plânge cel mai mult, o premoniție dureroasă care s-a adeverit odată cu moartea acesteia.

„Dumnezeu să te ierte, mamaia mea! Te iubesc mult, bătrânica mea. Mi-ai spus că o să te plâng cel mai mult, așa a fost…”, a transmis nepoata femeii, pe social media.

Familia Pian se confruntă astfel cu o nouă tragedie, după ani în care moartea a venit de mai multe ori prea devreme. Pierderea fraților Pian,  cunoscuți în lumea interlopă, dar și pentru conflictele care le-au marcat destinul, a fost urmată acum de o nouă rană adâncă.

CITEȘTE ȘI: O nouă tragedie în clanul Pian! Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani

De ce ar fi murit Ciprian Pian, de fapt. Colegul de celulă face dezvăluiri uluitoare: ”I-a provocat reacții adverse”

