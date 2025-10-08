De ce ar fi murit Ciprian Pian, de fapt. Colegul de celulă face dezvăluiri uluitoare: ”I-a provocat reacții adverse”

Ciprian Pian a murit în iunie 2025, la 36 de ani, după ce a acuzat dureri puternice în piept. Inițial, acestea au fost puse pe seama unei răceli, însă starea sa s-a agravat rapid. Deși a fost transportat la spital, medicii nu au reușit să-l salveze. Familia interlopului a ridicat suspiciuni de neglijență și au cerut explicații oficiale.

Un fost coleg de celulă a făcut declarații cutremurătoare pe TikTok, susținând că directoarea penitenciarului nu ar fi permis transferul imediat al lui Ciprian Pian, în ciuda faptului că acesta acuza dureri severe. Potrivit relatării, medicul închisorii nu era prezent permanent, iar asistenții medicali ar fi minimalizat situația.

Ce spune colegul de celulă al lui Ciprian Pian

Ciprian Pian executa o pedeapsă de 3 ani și 8 luni pentru tentativă de omor, după ce ar fi încercat să își răzbune fratele decedat, Emi Pian. Moartea lui Emi, în 2020, în urma unui conflict izbucnit la un joc de barbut, a zguduit lumea interlopă și a alimentat tensiunile dintre clanuri. În detenție, Ciprian era alături de un alt frate, Vasile Duduianu.

”Când te doare în piept, când simți că nu mai poți, că mori… directoarea nu a vrut să îl lase să plece din penitenciar. Noi acolo nu aveam medic non-stop, pleca pe la 4 ziua, nu avea treabă cu seara. Plecau niște asistente, care stăteau să se uite la televizor. I-a tot zis că îl doare în piept și noi în cameră acolo, că erau ușile deschise pe timpul verii, tot întrebam ce face Ciprian, de ce nu mai vine. La un moment dat, vine o asistentă și cere un tricou de-al lui Ciprian. Noi deja ne-am dat seama că ceva s-a întâmplat. Tricoul de pe el a fost rupt, că i-au pus electro. Omul deja, pentru că i s-a dat o pastilă din pușcărie care i-a provocat reacții adverse, nu a mai putut să respire. Omul ăla a fost efectiv omorât, ucis‏ și repet nu vorbim de un om oarecare, ci de un bărbat calificat, Ciprian Pian, un om ca lumea, care, pentru mine, a fost mai mult decât un frate”, a declarat colegul de celulă al lui Ciprian Pian, pe TikTok.

Înmormântarea lui Ciprian Pian a avut loc cu mare fast, în prezența a sute de persoane, familia dorind să sublinieze respectul și poziția pe care acesta le avea. Totuși, rămân numeroase întrebări legate de felul în care a fost gestionată situația medicală în penitenciar și dacă viața sa ar fi putut fi salvată printr-o intervenție mai rapidă.

Ce s-a întâmplat, de fapt, în celula lui Lider Nicușor? Încă un membru al clanului Pian a murit în condiții suspecte, la închisoare