Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash, momentul adevărului: cum i s-a schimbat viaţa de când a plecat din România: „Mi-am alinat tristețea cu anumite vicii”

Vă mai aduceți aminte de femeia care nu ieșea din casă fără să aibă 1.000 de euro cash în portofel? Bianca Pop a devenit cunoscută în urmă cu mai mulți ani după ce a participat la Insula Iubirii, în calitate de ispită. Faima i-a dat de cap brunetei, căci după ce a participat la show-ul de pe Antena 1, viața acesteia s-a schimbat total. A ajuns să aibă probleme cu legea, a încercat să se sinucidă, a fost dependentă de substanțe interzise și a ajuns să fie internată la Psihiatrie de către propria mamă. Bianca Pop a oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre regrete, vindecare, dar și despre familia frumoasă pe care o are în prezent.

Bianca Pop a șocat o țară întreagă atunci când s-a filmat pe patul de la spitalul de Psihiatrie. Era dependentă de droguri și a încercat să își pună capăt zilelor, femeia a fost internată de mama ei într-un centru de specialitate. A luat o pauză lungă de la TV, iar acum viața ei s-a schimbat total. Vorba aceea: „Oamenii nu se schimbă”, nu este în totalitate adevărată. Bianca a demonstrat contrariul!

„Mi-am alinat tristețea cu anumite vicii”

Fosta ispită de la Insula Iubirii nu a reușit mult timp să își gestioneze faima. A căzut în patima drogurilor, a intrat în anturaje nefavorabile, a fost criticată în mediul online, a ajuns să aibă probleme cu legea și a fost la un pas de suicid. Vedeta a luat o pauză de la TV, iar acum viața ei s-a schimbat radical! Locuiește în Spania, are o familie frumoasă și o afacere împreună cu partenerul de viață:

„Viața mea acum este o viață liniștită, plină de iubire, armonie și bucurie sufletească! Totul se învârte în jurul fetiței și familiei mele. Nu m-aș mai întoarce în România! Jessica m-a făcut om! Jessica m-a pus cu picioarele pe pământ, a adus liniște în sufletul meu, multă iubire, mi-a schimbat gândirea și sunt alt om! Nu aș mai face greșelile pe care le-am făcut, regret tot, dar din păcate am avut o depresie, o suferință, mi-am alinat tristețea cu anumite vicii și dacă nu renunți la ele, te poți distruge ca om. Am făcut parte și din anturaje proaste. Din păcate, mulți tineri trec prin ce am trecut eu, însă când ești persoană publică ești mai criticată. Sunt sigură că ce greșeli am făcut, le fac și multe alte persoane în fiecare zi, din păcate. Și sunt mulți tineri care au nevoie de ajutor! Însă din toate greșelile mele am învățat ceva și acum sunt alt om! Viața departe de lumina reflectoarelor este o viață fericită, cu o liniște aparte. Cine are copilaș, înțelege ce spun! Toate se fac la momentul potrivit”, a declarat Bianca Pop, în exclusivitate pentru CANCAN.RO

Bianca Pop își crește singură fiica, fără să aibă vreun ajutor. Așadar, este mamă cu normă întreagă:

„Eu nu am bonă pentru fiica mea. Sunt o mamă implicată și stau 24 din 24 cu ea. Mama mea a venit în Spania când am născut și a mai venit anul acesta. A stat o lună și a plecat înapoi în România”, a mai spus bruneta.

Bianca Pop a trecut printr-o adevărată transformare. A fost la pământ, dar s-a ridicat cu brio, iar acum se bucură de noua sa viață, alături de familia ei, în Spania, departe de ochii curioșilor. Vedeta a vorbit și despre afacerea pe care o are împreună cu partenerul de viață:

„Avem un restaurant de evenimente în Spania, New Europe Events. Aici organizăm petreceri pentru români, iar pe 11 octombrie va cânta Mirela Vaida. Îmi ajut partenerul cum pot cu afacerea, dar eu mă ocup de fetiță 24 din 24 fără ajutor și este destul de greu”, a mai adăugat Bianca Pop pentru CANCAN.RO.

