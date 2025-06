Femeia celebră cu care s-a iubit Ciprian Pian. Bruneta s-a băgat cu forța în familia Duduianu și a pățit-o grav

Laurențiu Duduianu, cunoscut drept Ciprian Pian, a murit la 36 de ani, în timp ce ispășea o pedeapsă de 3 ani și 3 luni de închisoare la Penitenciarul Jilava. Deși avea nevastă și copii, interlopul s-a iubit cu Bianca Pop, fosta ispită de la Insula iubirii care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash. Bruneta s-a băgat cu ”japca” în familia Duduianu și s-a ales cu sechele pe viață.

Este necaz mare în familia Duduianu. În noapte de vineri spre sâmbătă (6-7 iunie), Laurențiu Duduianu, cunoscut drept Ciprian Pian, a murit la 36 de ani. El se afla închis în penitenciarul Jilava, unde ispășea o pedeapsă de 3 ani și 3 luni de închisoare pentru tentativă de omor în dosarul fratelui său mai mare, liderul interlop Emi Pian.

Scandal monstru la priveghiul lui Ciprian Pian! Familia acuză că i-ar fi fost provocată moartea. Medicamentul administrat în penitenciar

Ciprian Pian a avut o relație de iubire cu Bianca Pop, fosta ispită de la Insula iubirii

Împreună cu fratele său, Vasile Duduianu, acesta ar fi încercat să-și răzbune fratele, după ce Emi Pian a fost ucis fulgerător – de către Richard Emanuel Gheorghe, zis Ciprian Napi, la o partidă de poker. La scurt timp de la crimă, frații Duduianu l-au agresat pe ucigașul fratelui lor. În ceea ce privește viața sa amoroasă, Ciprian Pian era căsătorit și era tatăl a doi copii. Chiar și așa, interlopul nu s-a ferit și a recunoscut că a avut o relație de iubire cu Bianca Pop, fosta ispită de la Insula iubirii.

În urmă cu ceva timp, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash, mărturisea că s-a iubit cu Ciprian Pian – timp de 1 an, în ciuda faptului că interlopul era însurat și avea familie. Inițial, bruneta nu a recunoscut că i-a fost amantă, însă treptat a ajuns să se mândrească și să se laude cu faptul că a fost împreună cu fratele regretatului Emi Pian. Relația dintre ei s-a termint cu scandal în 2019, atunci când cei doi au ieșit public și și-au adresat cuvinte jignitoare.

„Nu mai vorbesc cu niciunul dintre ei și nici nu mai vreau să mai vorbesc. I-am blocat și pe Facebook. În primul rând, Ciprian Pian a fost iubitul meu acum un an și jumătate, are nevastă, are treburile lui, copii, ce treabă am eu cu el? Cu frații lui nu am nicio treabă, singurul meu prieten a fost Emi, care nu mai e, deci nu mai am nicio treabă cu familia asta. Să fie sănătoși, liberi, să-și crească copiii, ce pot să zic”, a mai dezvăluit fosta ispită Bianca Pop de la emisiunea „Insula iubirii”.

Fosta ispită de la Insula iubirii a mărturisit că – înainte de a se iubi cu Ciprian Pian – a fost extrem de apropiată de clanul Duduian, în special cu liderul interlop Emi Pian. De altfel, în 2020, pentru a evita un scandal de proporții, bruneta a fost nevoită să se deghizeze pentru a merge la înmormântarea acestuia.

BREAKING! Înmormântarea lui Ciprian Pian a fost AMÂNATĂ! Rezultatul autopsiei dă totul peste cap

Deși a încercat să treacă neobservată, Bianca Pop a fost protagonista unui scandal monstru la priveghiul lui Emi Pian. Bruneta a fost scoasă afară de femeile din claunul Duduianu. Soția lui Ciprian Pian a fost cea care a luat-o în primire, a început să o înjure și să o gonească de la căpătâiul liderului interlop.

”Eram afară cu mascații, am mers așa frumos, aranjată de tocuri și stăteam, povesteam, toată luma glumea, își făcea poze cu mine, că lumea mă place. Și la un moment dat vine Ciprian Pian și zice: ”Bianca, du-te, că e aici soția mea și o să vină la tine.

”Și zic: ”ok, dar stai puțin că vreau să-ți zic ceva”. Dar el fiind stresat și era acolo și nevasta și amanta, el a plecat, dar s-a comportat frumos. Și după a venit nevastă-sa la mine cu un @#$% și a început să vorbească urât și nici nu știam cine e.”, a declarat bruneta la Antena Stars.