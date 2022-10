Bianca Pop, dezvăluiri uluitoare! Fosta ispită a recunoscut că a consumat substanțe interzise

După o perioadă în care a fost absentă pe rețelele de socializare, Bianca Pop a revenit cu forțe proaspete și a făcut o serie de declarații, ce i-au uluit pe internauți. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a trecut prin momente grele, iar acum este pregătită să vorbească despre asta.

Problemele au pus stăpânire pe fosta ispită de la „Insula Iubirii”, dacă ar fi să ne luăm după declarațiile pe care le-a făcut, recent, în mediul online. Fanii și-au făcut multe griji pentru Bianca Pop, mai ales, când au văzut că nu a mai postat nimic, în ultimele zile.

Bianca Pop și-a pierdut contul de Instagram

Dacă în urmă cu ceva vreme, Bianca Pop anunța că a avut parte de o surpriză neplăcută, în momentul în care a descoperit că și-a pierdut contul de Instagram, aceasta a venit, de curând, cu vești bune pentru cei care o urmăresc și o plac. Se pare că, după un proces destul de anevoios, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a reușit să își recapete toate conturile de socializare, precum și cartela telefonului, pe care o dăduse dispărută.

„Nu puteam să îl accesez pentru că mi-a fost furată cartela de telefon și mi-au blocat iCloud-ul, așa că am rămas fără iPhone, tabletă, Facebook și Instagram. Azi am reușit să-mi recuperez cartela”, a scris Bianca Pop pe contul său de Instagram.

Banca Pop recunoaște că a consumat droguri

Într-una dintre postările Biancăi Pop de pe Instagram, aceasta recunoaște că nu este tocmai cel mai bun exemplu de urmat. Fosta ispită îi sfătuiește pe urmăritorii săi să nu mai consume droguri și substanțe halucinogene, deoarece nu aduc decât nefericire pe termen lung.

„Acum sunt bine, azi am suferit ca un câine. Am vrut să nu mai exist, însă Dumnezeu mă iubește și mi-a dat zile. Vă spun din inimă că drogurile nu sunt bune. Ești fericit pe moment, însă după ești trist. Vă rog să nu faceți ce am făcut eu. Nu sunt un exemplu bun, însă am făcut multe în viață și am învățat”, a explicat fosta ispită.

