În ce scandal e implicată Bianca Pop, fosta ispită de la „Insula Iubirii”: „Este mult și nu poți să duci așa mult”

Bianca Pop, una dintre cele mai controversate ispite de la „Insula Iubirii” este implicată într-un scandal de zile mari cu iubitul ei. De la ce a pornit scandalul și ce s-a întâmplat cu bruneta!

Nu mai este un secret pentru nimeni, faptul că, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, Bianca Pop, se iubește de mai bine de câteva luni cu George Tomaziu. După ce a trecut printr-o perioadă mai grea, când a ajuns să fie internată în spital din cauza unor probleme de sănătate, George a fost cel care i-a fost alături. A declarat de mai multe ori că iubitul ei este un om bun care o sprijină și care o completează. Acum, Bianca Pop a făcut câteva declarații cu privire la un episod mai urât, ce are legătură cu un scandal în care e implicată cu partenerul ei.

„I-am spus că dacă o singură dată sunt supărată sau jignită, eu plec acasă, fără să spun nimic. Nu o să tac niciodată, nu este normal așa ceva. Ierți o dată, de două ori, de trei ori, dar a patra oară nu mai merită să ierți.

„Am vrut să merg acasă. Nu am reușit să merg, pentru că a zis George să nu merg și în rest am avut parte, să zic, de alt incident despre care nu vreau să vorbesc acum. Nu este momentul pentru că a fost foarte mare agitație în viața mea și nimeni nu se aștepta la asta. Am simțit nevoia de liniște, de aceea nu am mai postat nimic pe rețelele sociale, pentru că ce este mult, este mult și nu poți să duci așa mult. Am și eu suflet, familie”, a declarat Bianca, pentru Antena Stars, citat de Antena 1.

Cum s-a întâmplat totul

Se pare că, cei doi au avut parte de o ceartă mai aprinsă, iar Bianca a vrut să meargă acasă la ea, însă nu a reușit. Iubitul său nu a știut ce s-a întâmplat cu ea după ceartă, așa că, s-a îngrijorat și a început să o caute să dea de ea. Scandalul a implicat și oamenii legii, care au ajuns acasă la cei doi, pentru a vedea cauzele circumstanțelor.

„Am rămas șocată și am avut, efectiv, nevoie de liniște, să nu vorbesc cu nimeni. Am vorbit doar cu mami și atât. Deci, liniște.

Nu am chemat eu poliția, eu dormeam. Eram afară pe canapea și George nu știa unde sunt și o fi crezut că am plecat și era supărat, dar eu nu sunt genul de femeie să plec noaptea de acasă. Poliția a chemat-o cineva de aici, din dreapta, din stânga”, a mai completat Bianca.