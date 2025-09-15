Ce s-a întâmplat, de fapt, în celula lui Lider Nicușor? Încă un membru al clanului Pian a murit în condiții suspecte, la închisoare

Tragediile se țin lanț pentru familia Pian. Lider Nicușor, unul dintre capii cunoscutului clan Pian, și-a pierdut viața la vârsta de 42 de ani, la Penitenciarul Rahova. Circumstanțele în care s-a produs tragedia ridică mari semne de întrebare mai ales că situația seamănă extrem de bine cu cea a lui Ciprian Pian, care s-a stins din viață în urmă cu două luni la Penitenciarul Jilava.

Lider Nicușor ar fi manifestat o stare de rău în cursul nopții, acuzând dureri puternice în piept. Bărbatul s-a prezentat la cabinetul medical, unde ar fi primit îngrijiri de specialitate. După ce a fost consultat, s-a întors pe propriile picioare în celula sa, însă după câteva ore, starea lui de sănătate s-a deteriorat rapid.

Ce s-a întâmplat în celula lui Lideri Nicușor, cu puțin timp înainte să moară

În jurul prânzului, deținutul a fost transportat, din nou, către zona medicală, dar situația s-a agravat brusc. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru el. Moartea a survenit rapid, iar decesul a fost confirmat în jurul orei 13:30. Cauza preliminară indică un posibil stop cardiorespirator, însă având în vedere antecedentele, anchetatorii tratează cazul ca fiind unul suspect. Trupul neînsuflețit al lui Lider Nicușor va fi supus autopsiei medico-legale, care va stabili cu precizie, cauza decesului.

La începutul lunii iunie, Laurențiu Duduianu, cunoscut drept Ciprian Pian, s-a stins din viață la vârsta de 36 de ani, în Penitenciarul Jilava, tot în urma unor probleme cardiace. Bărbatul se afla după gratii pentru tentativă de omor.

„Au fost efectuate câteva verificări preliminare în legătură cu regretatul deces al lui Lider Nicușor, al doilea lider din clanul Pian care moare în penitenciar în mai puțin de două luni. Orice deces este regretabil, fie că vorbim despre Ciprian Pian, fie despre Lider Nicușor. Deținutul s-a prezentat ieri la cabinetul medical, acuzând dureri în piept, unde a fost consultat și tratat de doi medici. În această dimineață, în jurul orei 12:35, s-a prezentat din nou la cabinet. A fost scos pe targă și transportat către Spitalul Penitenciar Rahova la câteva minute după ce a părăsit camera. În jurul orei 12:42 a fost apelat numărul de urgență 112 pentru a solicita o ambulanță, iar la ora 13:31 a fost constatat decesul deținutului Lider Nicolae. Din păcate, i s-a oprit inima. Avea 42 de ani. Decesul este considerat unul suspect. În aceste momente, procurorii se află la Penitenciarul Rahova pentru a ancheta moartea. Pe această cale, solicit și eu directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor să trimită, în cel mai scurt timp, Corpul de Control. S-ar putea să fie nevoie și de intervenția Corpului de Control al Ministerului Justiției, pentru a elimina orice suspiciune privind cauza decesului. Nu doresc să mă pronunț asupra concluziilor până la finalizarea verificărilor oficiale”, a spus, pentru România TV, liderul sindical din Administrația Penitenciarului Cosmin Dorobanțu.

