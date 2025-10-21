Blestemul clanului Duduianu continuă! A murit mama fraților Pian

Lumea interlopă este din nou în doliu! După ce Emi Pian a fost ucis într-o altercație în urmă cu cinci ani, necazurile au apărut tot mai des în clanul Duduianu! Mama fraților Pian a murit în urmă cu puțin timp, iar vestea a fost făcută publică de unul dintre copiii săi, Vasile, care este profund marcat de pierderea suferită.

Tensiunile din clanul Duduianu par să nu se mai sfârșească, iar necazurile se țin lanț de familia celebrului interlop. Totul a început în urmă cu cinci ani, când Emi Pian și-a pierdut viața în urma unei altercații violente la o partidă de barbut. De atunci, parcă un blestem s-a abătut asupra rudelor sale.

La începutul verii, în luna iulie, familia a fost din nou lovită de o tragedie. Laurențiu Duduianu, cunoscut sub numele de Ciprian Pian, a fost găsit fără viață în celula sa din penitenciarul Jilava, la doar 36 de ani, unde își ispășea pedeapsa alături de fratele său, Vasile Duduianu (zis Grațian Pian). Cei doi fuseseră condamnați la trei ani și trei luni de închisoare pentru tentativa de răzbunare asupra bărbatului care l-a ucis pe Emi Pian.

În luna septembrie, unul dintre capii clanului, Lider Nicușor, a murit în condiții suspecte la Penitenciarul Rahova. Acesta ar fi decesat în urma unui stop cardio-respirator, având probleme de sănătate.

Mama fraților Pian a murit

După aceste pierderi dureroase, clanul a fost lovit din nou de soartă greu de dus. Mama fraților Pian s-a stins din viață, la câteva luni după ce își înmormântase doi dintre fii, pe Ciprian, care a murit în timpul detenției la Penitenciarul Jilava. Vestea morții sale a adus și mai multă durere într-o familie care, de ani buni, pare urmărită de nenorociri. Vasile Duduianu a dat anunțul trist pe rețelele de socializare.

„Dumnezeu să te ierte măicuța mea, Mila mea”, este mesajul publicat de Vasile Duduianu pe rețelele de socializare.

