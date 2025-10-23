Grațian Pian, singur pe lume! Imagini de la priveghiul mamei sale

Durere fără margini în familia Pian. După pierderea mamei sale, Grațian Pian trece prin cele mai grele momente din viața lui. Artistul, cunoscut în lumea manelelor și în mediul online, a fost surprins la priveghiul mamei sale vizibil afectat, copleșit de durere și abia ținându-se pe picioare.
În imaginile apărute pe rețelele de socializare, Grațian apare lângă sicriul mamei, înconjurat de familie și prieteni. Momentul care a emoționat pe toată lumea a fost atunci când Tzancă Uraganu i-a cântat o melodie de suflet chiar la căpătâiul mamei sale, gest care l-a făcut pe Grațian să izbucnească în lacrimi.
Mama celor cinci frați și-a dus suferința în tăcere. Tragica veste a fost făcută publică de către o nepoată a femeii, mai exact, de fiica lui Emi Pian, care a fost ucis în anul 2020. Femeia și-a pierdut viața după ce, în urmă cu 4 luni, și-a îngropat al doilea fiu, pe Ciprian Pian, care a decedat în Penitenciarul Jilava. Mai mult, mama fraților Pian a acuzat mai multe zile la rând dureri în piept.
„Dumnezeu să te ierte măicuța mea, Mila mea”, este mesajul publicat de Vasile Duduianu pe rețelele de socializare.
Familia Pian a fost greu încercată de-a lungul anilor. După moartea lui Emi Pian, fratele său, ucis într-un conflict care a cutremurat lumea interlopă, tragediile s-au ținut lanț. Alți membri ai familiei au pierit rând pe rând, iar durerea pierderilor repetate pare că nu se mai sfârșește.
Moartea mamei a venit ca o lovitură finală pentru Grațian, care a rămas acum aproape singur, după ani întregi în care a încercat să țină familia unită. Cei care îl cunosc spun că acesta este complet dărâmat și că nu își găsește puterea să meargă mai departe.
Priveghiul a avut loc într-un cadru restrâns, dar imaginile apărute online au devenit rapid virale, stârnind compasiunea și mesajele de susținere ale fanilor și ale comunității.
„ Dumnezeu să-i odihnească pe toți cei trecuți în lumea de dincolo, multă putere celor rămași în urmă să treacă peste aceasta durere. Dumnezeu să pună capăt acestui blestem de a mai lua pe cineva din familia voastră”, au scris oamenii pe rețelele de socializare.
