Paul de România poate fi predat autorităților române, potrivit Curții de Apel Paris. Informații de ultimă oră

După ani buni în care a fentat cu brio mandatul de executare a pedepsei, norocul i s-a tăiat definitiv. Prințul Paul va fi extrădat din Franța pentru a-și ispăși pedeapsa cu închisoarea în România, a decis Curtea de Apel Paris.

Descendentul regelui Carol al II-lea a crezut că va rămâne neatins în Franța, acolo unde se refugiase încă din anul 2020, chiar înainte ca magistrații români să îl condamne definitiv la trei ani și patru luni de închisoare în mega-dosarul retrocedării ilegale a Fermei regale de la Băneasa. Deși în vara lui 2022 fusese localizat și reținut în capitala franceză, avocații săi reușiseră atunci să blocheze trimiterea lui în țară, invocând tot felul de pretexte legate de condițiile din penitenciare.

Prințul Paul, extrădat din Franța

De această dată, însă, plasa s-a strâns iremediabil în jurul său. Chiar astăzi, reprezentanții Ministerului Justiției au emis un document oficial prin care au anunțat triumfători deznodământul din instanța pariziană.

„Astăzi, 18 iunie, Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată către autorităţile române a lui Paul de România, în cadrul procedurii judiciare desfăşurate în baza cooperării dintre autorităţile competente din România şi Franţa. Hotărârea reprezintă un moment important în această cauză şi pune capăt unei proceduri judiciare care s-a desfăşurat pe parcursul ultimilor trei ani.

Decizia instanţei franceze constituie un succes al cooperării judiciare eficiente dintre România şi Franţa, confirmând angajamentul comun al celor două state pentru aplicarea principiilor statului de drept şi respectarea obligaţiilor asumate în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară”, a anunțat Ministerul Justiţiei într-un comunicat de presă.

Încă o portiță de scăpare?

Mizele sunt uriașe în acest caz, mai ales că Paul de România este acuzat de procurori că s-a înhăitat încă din 2006 cu o grupare influentă pentru a pune mâna pe terenuri și imobile de o valoare inestimabilă, pretinzând că i se cuvin ca moștenitor al Coroanei. Tatăl său, Carol Mircea Grigore, născut în 1920, a fost rodul unei legături controversate a regelui Carol al II-lea, iar de aici a pornit întreaga saga a revendicărilor.

Chiar dacă decizia de astăzi a căzut ca un trăsnet peste fugar, acesta mai are o ultimă speranță de a evita celula, deoarece hotărârea nu a rămas încă definitivă, el bucurându-se pentru moment de o libertate parțială pe teritoriul francez.

„Autorităţile române vor continua să urmărească desfăşurarea procedurilor judiciare şi vor informa opinia publică cu privire la orice evoluţie relevantă a cauzei”, a mai transmis ministerul.

Rămâne de văzut dacă avocații Prințului vor reuși să mai scoată vreun as din mânecă în fața instanțelor superioare din Franța sau dacă, în cel mai scurt timp, celebrul fugar va schimba aerul parizian cu cel din spatele gratiilor din România.

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