Acasă » Știri » Când intră pensiile în iulie 2026. Schimbarea care îi vizează pe toți pensionarii

Când intră pensiile în iulie 2026. Schimbarea care îi vizează pe toți pensionarii

De: David Ioan 18/06/2026 | 16:32
Când intră pensiile în iulie 2026. Schimbarea care îi vizează pe toți pensionarii
Când intră pensiile în iulie 2026. Schimbarea care îi vizează pe toți pensionarii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Luna iulie 2026 ar putea aduce o schimbare în modul de virare a pensiilor pentru o parte dintre beneficiarii din România. Deși plățile sunt realizate după un calendar stabilit, pot apărea situații în care datele se ajustează în funcție de zilele nelucrătoare sau de procedurile bancare, aspect urmărit cu atenție mai ales de cei care primesc pensia pe card.

În mod obișnuit, pensionarii care încasează drepturile prin cont bancar primesc banii în jurul datei de 12 ale lunii. Pentru iulie 2026, există posibilitatea ca viramentele să fie efectuate mai devreme, cel mai probabil în 10 iulie, dacă structura zilelor lucrătoare impune o astfel de modificare.

Când intră pensiile în iulie 2026

Data exactă la care sumele devin vizibile în cont depinde însă de fiecare bancă. Unele instituții procesează rapid transferurile, în timp ce altele pot înregistra sumele cu o întârziere de câteva ore sau chiar o zi, în funcție de fluxul intern de lucru.

Autoritățile recomandă pensionarilor să verifice periodic conturile în intervalul în care sunt anunțate plățile și să urmărească notificările transmise de banca la care au deschis contul pentru încasarea pensiei.

Pentru cei care primesc pensia prin Poșta Română, procedura rămâne aceeași. Distribuirea sumelor începe, de regulă, în primele zile ale lunii și poate continua până în jurul datei de 15, în funcție de organizarea fiecărui oficiu poștal.

Poștașii livrează banii la domiciliul beneficiarilor conform programului stabilit, astfel că, deși pensiile virate pe card pot ajunge mai devreme, cei care primesc sumele prin poștă vor încasa banii în intervalul obișnuit.

Sistemul de distribuție funcționează după un calendar propriu, iar livrarea depinde de traseele și programul stabilite de fiecare oficiu poștal. Chiar dacă, în general, plățile sunt efectuate la timp, pot apărea situații în care procesarea este influențată de factori externi.

Schimbarea care îi vizează pe toți pensionarii

Printre motivele care pot genera întârzieri se numără zilele nelucrătoare, perioadele aglomerate din sistemul de plăți sau procedurile bancare interne. În cazul unor întârzieri semnificative, pensionarii pot solicita informații suplimentare de la banca prin care primesc pensia sau se pot adresa Casei de Pensii.

Autoritățile recomandă verificarea informațiilor din surse oficiale înainte de a considera că există o problemă legată de plata pensiei, pentru a evita interpretările eronate.

Pe lângă calendarul de plată, rămâne în discuție și contribuția de asigurări sociale de sănătate aplicată anumitor categorii de pensionari. În prezent, cei care au venituri lunare mai mari de 3.000 de lei plătesc CASS doar pentru suma care depășește acest prag, contribuția fiind de 10% din diferență.

Astfel, pentru o pensie de 4.000 de lei, contribuția este de 100 de lei, iar pentru o pensie de 5.000 de lei, valoarea reținută ajunge la 200 de lei. Există discuții privind posibile modificări ale sistemului, inclusiv varianta eliminării contribuției pentru toate pensiile, însă o astfel de măsură este analizată pentru începutul anului viitor.

Până la adoptarea unor schimbări, regulile actuale privind reținerea CASS pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei rămân valabile.

CITEŞTE ŞI: Schimbare majoră pentru pensionarii din România. Ce se întâmplă cu pensiile private

Ce se întâmplă cu pensiile românilor de la 1 iulie 2026. Pensionarii care vor primi mai mulți bani, după creșterea salariului minim pe economie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gina Pistol a explicat de ce nu pleacă în concediu. Planurile vedetei au fost date peste cap
Știri
Gina Pistol a explicat de ce nu pleacă în concediu. Planurile vedetei au fost date peste cap
Andreea Popescu a dezvăluit cine îi este alături necondiționat: „Acolo mi-am regăsit puterea”
Știri
Andreea Popescu a dezvăluit cine îi este alături necondiționat: „Acolo mi-am regăsit puterea”
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile: „Nu am nimic de ascuns"
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu, pus sub control judiciar de DNA pentru 60 de zile:...
Președintele grupului european din care face parte PNL se implică în lupta internă din partid. Ce îi transmite premierului demis
Gandul.ro
Președintele grupului european din care face parte PNL se implică în lupta internă...
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la...
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele efecte
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de...
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și...
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER...
Parteneri
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a...
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport.ro
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Imagini din casa Dianei Munteanu. Cum și-a amenajat vedeta locuința în care trăiește alături de fiul ei
Click.ro
Imagini din casa Dianei Munteanu. Cum și-a amenajat vedeta locuința în care trăiește alături de...
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile tulburătoare din spatele tragediei
Digi 24
Actrița Daveigh Chase, fetița din „The Ring”, a murit la doar 35 de ani. Detaliile...
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce...
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
go4it.ro
Irlanda devine protectorat militar francez: Armata nu are resurse
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Președintele grupului european din care face parte PNL se implică în lupta internă din partid. Ce îi transmite premierului demis
Gandul.ro
Președintele grupului european din care face parte PNL se implică în lupta internă din partid....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gina Pistol a explicat de ce nu pleacă în concediu. Planurile vedetei au fost date peste cap
Gina Pistol a explicat de ce nu pleacă în concediu. Planurile vedetei au fost date peste cap
Andreea Popescu a dezvăluit cine îi este alături necondiționat: „Acolo mi-am regăsit puterea”
Andreea Popescu a dezvăluit cine îi este alături necondiționat: „Acolo mi-am regăsit puterea”
Vești excelente pentru turiști. Primul val de căldură aduce temperaturi de vacanță pe litoral
Vești excelente pentru turiști. Primul val de căldură aduce temperaturi de vacanță pe litoral
Ce emisiune de succes de la Kanal D ar vrea Denise Rifai să prezinte. Formatul TV pe care l-ar prezenta ...
Ce emisiune de succes de la Kanal D ar vrea Denise Rifai să prezinte. Formatul TV pe care l-ar prezenta cu plăcere
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 iunie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 19 iunie, de la ora 15.00
BANC | „Scumpule, mai ții minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică?”
BANC | „Scumpule, mai ții minte, când ne-am cunoscut, era o furtună groaznică?”
Vezi toate știrile