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Schimbare majoră pentru pensionarii din România. Ce se întâmplă cu pensiile private

De: Emanuela Cristescu 18/06/2026 | 15:37
Schimbare majoră pentru pensionarii din România. Ce se întâmplă cu pensiile private
Schimbare majoră pentru pensionarii din România. Ce se întâmplă cu pensiile private
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Schimbare majoră pentru pensionarii din România. Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat un proiect de normă extrem de controversat care modifică din temelii regulile de investire și evaluare a activelor pentru fondurile de pensii private. Noua reglementare vizează direct calculele de risc, introducerea dividendelor de încasat în active și stabilirea unor noi ponderi pentru instrumentele financiare.

Mai mult, administratorii privați primesc un ultimatum dur din partea autorităților: au la dispoziție maximum 90 de zile calendaristice pentru a corecta orice abatere de la gradul de risc declarat în prospect.

Schimbare majoră pentru pensionarii din România

Proiectul publicat de ASF, care modifică vechea Normă nr. 11/2011, propune ca acțiunile tranzacționate pe piețele reglementate din România, Uniunea Europeană și Spațiul Economic European să aibă o pondere de 30% în evaluarea riscului. În schimb, fondurile monetare vor avea o pondere de 75%, fondurile de obligațiuni de 50%, iar alte categorii de fonduri și ETF-uri vor fi evaluate la 25%.

Schimbare majoră pentru pensionarii din România. Ce se întâmplă cu pensiile private
Schimbare majoră pentru pensionarii din România. Ce se întâmplă cu pensiile private

Această împărțire a declanșat instant o dezbatere aprinsă în industria financiară. Cunoscutul consultant George Moț a reacționat dur pe rețelele de socializare, arătând că noile reguli duc la o situație complet absurdă, în care acțiunile individuale sunt tratate ca fiind mult mai sigure decât obligațiunile.

„Acțiunile sunt mai sigure decât obligațiunile și fondurile de investiții. Dacă această afirmație ar apărea într-un examen de finanțe sau într-un curs de management al riscului, probabil ar fi considerată greșită. Cu toate acestea, o modificare propusă de ASF pentru fondurile de pensii ajunge exact la această concluzie”, afirmă George Moț.

Acuzații dure

Criticile aduse de acesta sunt extrem de grave. Moț susține că un fond diversificat sau o obligațiune de stat oferă, prin definiție, o siguranță mult mai mare decât acțiunea unei singure companii. Acesta acuză autoritatea că încearcă doar să ascundă problemele de fond prin modificarea definițiilor din pix, ocolind normele de siguranță internaționale.

„Este normal ca o acțiune individuală să fie considerată mai sigură decât un fond de investiții diversificat? Sau decât anumite categorii de obligațiuni? În opinia mea, problema este reală. Soluția propusă însă nu rezolvă cauza, ci încearcă să ocolească regulile de management al riscului prin redefinirea lor.

Ca autor al metodologiei de calcul al gradului de risc pentru fondurile de pensii, consider că există soluții mult mai logice și mai ușor de justificat decât aceea de a declara că acțiunile sunt mai sigure decât obligațiunile sau fondurile de investiții”, afirmă consultantul.

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