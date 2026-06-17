488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția

Un număr important de pensionari din județul Constanța beneficiază în continuare de un ajutor financiar acordat de stat pentru completarea veniturilor lunare. Măsura vizează persoanele ale căror pensii calculate pe baza contribuțiilor realizate de-a lungul vieții active nu ating nivelul pensiei minime garantate stabilite la nivel național.

Potrivit celor mai recente date oficiale, în județul Constanța sunt peste 27.000 de pensionari care primesc lunar sume suplimentare pentru a ajunge la pragul minim de venit prevăzut de legislația în vigoare. Valoarea medie a sprijinului acordat în acest județ este de aproximativ 488 de lei pe lună.

Cine se încadrează și care este condiția

Sistemul funcționează prin completarea diferenței dintre pensia rezultată în urma calculului contributiv și nivelul minim garantat de stat. Astfel, persoanele care au pensii mai mici decât pragul stabilit beneficiază automat de această compensare financiară, astfel încât venitul lunar să nu coboare sub nivelul minim prevăzut de lege.

La nivelul întregii țări, aproape 900.000 de pensionari se află în această situație. Mai exact, peste 882.000 de persoane primesc în fiecare lună bani suplimentari din partea statului pentru a atinge nivelul pensiei minime garantate, care este în prezent de 1.281 de lei.

Diferențele acordate variază de la un beneficiar la altul, în funcție de cuantumul pensiei obținute prin contributivitate. În anumite cazuri, suplimentul poate depăși 600 de lei lunar, în timp ce în alte situații suma este mai redusă. Media diferă și de la un județ la altul, în funcție de profilul beneficiarilor și de istoricul lor de contribuții la sistemul public de pensii.

Pentru a putea beneficia de acest sprijin, pensionarii trebuie să îndeplinească condițiile legale de pensionare și să aibă un venit din pensie sub nivelul minim garantat. Cu alte cuvinte, persoanele care primesc deja o pensie mai mare de 1.281 de lei nu sunt eligibile pentru acest mecanism de compensare.

În județul Constanța, numărul beneficiarilor rămâne ridicat, ceea ce indică existența unui segment important de pensionari cu venituri reduse. Pentru aceștia, suma suplimentară acordată lunar reprezintă o parte esențială a bugetului personal, contribuind la acoperirea cheltuielilor curente.

Contextul economic actual face ca aceste completări să fie cu atât mai importante. Costurile pentru alimente, medicamente, utilități și alte servicii de bază au crescut în ultimii ani, iar mulți vârstnici depind de fiecare leu primit în plus pentru a-și menține nivelul de trai.

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