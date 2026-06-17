Ce se întâmplă cu pensiile românilor de la 1 iulie 2026. Pensionarii care vor primi mai mulți bani, după creșterea salariului minim pe economie

O modificare importantă intervine pe piața muncii, cu efecte directe asupra pensiilor viitoare ale românilor. De la 1 iulie, creșterea salariului minim brut va determina automat o ajustare a punctelor de contribuție, influențând situația a peste un milion de salariați.

Chiar dacă în termeni lunari creșterea nu pare semnificativă, raportarea noilor venituri la salariul mediu brut național va avea un impact vizibil asupra pensiei finale.

Majorarea salariului minim brut până la 4.325 de lei vine cu efecte directe pentru angajați, atât printr-un venit lunar mai mare, cât și prin influența asupra viitoarelor pensii. Conform legislației în vigoare, punctul lunar de contributivitate se stabilește prin raportarea salariului brut individual la salariul mediu brut folosit în calculul bugetului asigurărilor sociale, care în prezent este de 9.192 de lei.

Astfel, potrivit calculelor prezentate de Newsweek România, până în prezent un salariat plătit cu salariul minim obținea un punctaj lunar de 0,44, rezultat din raportarea sumei de 4.050 de lei la 9.192 de lei. Odată cu majorarea de la 1 iulie, valoarea urcă la aproximativ 0,47 puncte lunar, calculată prin împărțirea noului salariu minim de 4.325 de lei la același reper de 9.192 de lei.

Creșteri la pensie în funcție de stagiul de cotizare

Deși diferența lunară este redusă, efectul acestei modificări se adună în timp. Astfel, poate influența în mod vizibil nivelul pensiei finale, în funcție de numărul de ani lucrați. Pentru o perioadă de 30 de ani de activitate la salariul minim, pensia ar putea fi mai mare cu aproximativ 50 de lei.

În cazul unui stagiu de cotizare de 35 de ani, majorarea estimată ajunge la circa 60 de lei. Pentru 40 de ani de muncă pe salariul minim, creșterea poate urca până la aproximativ 70 de lei.

Pensia estimată după 35 de ani lucrați pe salariul minim

Pentru a vedea cum se reflectă aceste puncte în valoarea pensiei, putem lua ca reper un stagiu complet de cotizare de 35 de ani. Din contribuțiile salariale rezultă un punctaj anual de aproximativ 0,46 puncte. Asta înseamnă un total de 16,1 puncte acumulate pe parcursul întregii perioade de activitate. La acestea se adaugă și punctele de stabilitate oferite de stat, acordate ca recompensă pentru continuitatea în muncă.

Pentru fiecare an lucrat peste pragul de 25 de ani, se acordă un supliment de stabilitate care ajunge în total la 7,25 puncte. În final, pensia se calculează prin însumarea punctelor obținute din contribuții cu cele de stabilitate. Ulterior, rezultatul este multiplicat cu valoarea actuală a punctului de referință, care este de 81 de lei.

Pentru un stagiu de 35 de ani lucrați la salariul minim, totalul punctelor acumulate ajunge la aproximativ 23,35. Aplicând valoarea de referință de 81 de lei, rezultă o pensie estimată în jurul sumei de 1.890 de lei. Totuși, autoritățile precizează că aceste valori au doar caracter orientativ. Cuantumul final este stabilit exclusiv prin decizia emisă de Casa de Pensii.

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