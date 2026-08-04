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Pericol uriaș în România din cauza caniculei. IGSU, avertisment pentru populație

De: Andreea Stăncescu 04/08/2026 | 22:42
Pericol uriaș în România din cauza caniculei. IGSU, avertisment pentru populație
Incendiile de vegetație ar putea cuprindde și România
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Valul de căldură care afectează Europa provoacă tot mai multe probleme, iar în mai multe țări au izbucnit incendii de vegetație de amploare, care au distrus păduri, terenuri agricole și au pus în pericol comunități întregi. Nici România nu este ocolită de acest risc, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) trage un semnal de alarmă și le cere oamenilor să fie extrem de atenți, deoarece temperaturile ridicate și seceta favorizează izbucnirea incendiilor.

România se numără printre cele mai afectate cinci state din Uniunea Europeană în ceea ce privește incendiile de vegetație, alături de Grecia, Spania, Portugalia și Italia. Temperaturile foarte ridicate, lipsa precipitațiilor și vegetația uscată creează condiții ideale pentru propagarea rapidă a flăcărilor, iar autoritățile avertizează că pericolul va rămâne ridicat atât timp cât persistă canicula.

Sursa foto: Shutterstock

IGSU, avertisment pentru români

La nivel european, sute de mii de hectare au fost distruse de incendii doar în primele luni ale sezonului estival, iar pagubele sunt estimate la miliarde de euro. Dincolo de impactul financiar, astfel de incendii afectează grav mediul, distrug habitate naturale, compromit culturi agricole și pun în pericol locuințe, ferme și infrastructura din zonele afectate.

În acest context, IGSU atrage atenția că multe dintre incendiile de vegetație pot fi prevenite. O simplă neglijență, precum aruncarea unei țigări aprinse, aprinderea unui foc în apropierea pădurilor sau incendierea resturilor vegetale, poate avea consecințe grave, mai ales în condiții de temperaturi extreme și vânt puternic.

„Să nu fie folosit focul deschis în apropierea pădurilor, terenurilor agricole sau pășunilor, să nu fie incendiate miriștile și să fie respectate toate măsurile impuse de autoritățile locale. Oamenii sunt sfătuiți să nu lase în autoturismele parcate în soare recipiente sub presiune, brichete sau alte obiecte inflamabile, deoarece temperaturile foarte ridicate pot provoca explozii sau incendii.”, a anunțat IGSU.

Autoritățile recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pășunilor și pădurilor, să nu dea foc miriștilor și să respecte toate restricțiile impuse în perioadele cu risc ridicat. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu lase în autoturisme, atunci când acestea sunt parcate în bătaia soarelui, recipiente sub presiune, brichete sau alte materiale inflamabile.

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