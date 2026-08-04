Două elicoptere s-au ciocnit în timpul unei intervenții la incendii în Grecia. Doi oameni au murit, în timp ce Europa este lovită de unul dintre cele mai grave sezoane de incendii din ultimii ani

Grecia trece prin una dintre cele mai dificile perioade ale verii, cu sute de incendii de vegetație izbucnite pe fondul caniculei extreme și al secetei. În timpul unei intervenții la un incendiu din apropierea Atenei, două elicoptere de stingere a incendiilor s-au ciocnit în aer, provocând moartea a două persoane. Tragedia vine într-un moment în care întreaga Europă se confruntă cu incendii de amploare, iar Franța și Spania înregistrează, la rândul lor, incendii fără precedent.

Două elicoptere s-au ciocnit în timpul unei misiuni de stingere a incendiilor

Accidentul s-a produs duminică în zona Psatha, la vest de Atena, în timp ce cele două elicoptere interveneau pentru stingerea unui incendiu de vegetație alimentat de vânt. În urma coliziunii, unul dintre aparate s-a prăbușit și a luat foc.

Imaginile surprinse de televiziunile locale arată momentul în care elicopterul explodează în aer și cade în flăcări, după ceea ce pare să fi fost o coliziune între rotoarele celor două aparate.

La bordul celor două elicoptere se aflau doi cetățeni greci și doi cetățeni străini. Cei doi membri ai echipajului unuia dintre aparate – un coordonator grec al intervenției și un pilot danez – și-au pierdut viața. Celălalt echipaj, format dintr-un pilot britanic și un membru grec, a fost salvat.

Premierul Kyriakos Mitsotakis a confirmat identitatea victimelor într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Anchetă după tragedia din apropierea Atenei

Serviciul Elen de Pompieri a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a coliziunii. Deocamdată, autoritățile nu au precizat ce a provocat accidentul.

Intervenția aeriană s-a desfășurat în condiții extrem de dificile, cu vânt puternic și temperaturi foarte ridicate. Potrivit purtătorului de cuvânt al serviciului de pompieri, Vassilis Vathrakogiannis, rafalele au împiedicat inițial chiar și decolarea aeronavelor de stingere a incendiilor.

„Riscul de incendii rămâne foarte ridicat. Traversăm probabil cele mai dificile zile ale verii”, a declarat acesta.

Peste 200 de incendii într-o singură săptămână

Grecia se confruntă cu un val fără precedent de incendii de vegetație. Potrivit Serviciului Elen de Pompieri, numai în ultima săptămână au izbucnit peste 200 de incendii.

În regiunile Attica și Beoția au ars deja peste 27.000 de acri de teren, conform datelor Observatorului Național al Greciei.

În zona Psatha, unde s-a produs accidentul aviatic, flăcările au distrus peste o sută de locuințe și au obligat autoritățile să evacueze mai multe localități.

În același timp, un alt incendiu de amploare a izbucnit în apropiere de Porto Germeno, în Golful Corint. Flăcările au traversat un versant și au ajuns până la un poligon militar, unde au activat muniție neexplodată, complicând și mai mult intervenția pompierilor.

Aproape 500 de pompieri și ajutoare din România și Franța

Pentru stingerea incendiilor au fost mobilizați aproape 500 de pompieri, sprijiniți de aeronave și echipe sosite din alte state europene, inclusiv din România și Franța.

Autoritățile elene încearcă să limiteze extinderea incendiilor, însă condițiile meteorologice continuă să favorizeze propagarea rapidă a flăcărilor.

Săptămâna trecută, alți trei pompieri și-au pierdut viața în timpul intervențiilor desfășurate pe insula Creta și în regiunea Peloponez, fără ca autoritățile să ofere detalii despre circumstanțele acestor decese.

Europa, lovită de incendii istorice

Grecia nu este singura țară afectată. Vara aceasta, Europa traversează unul dintre cele mai grave sezoane de incendii din ultimii ani, pe fondul temperaturilor record, al secetei și al vegetației uscate. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea acestor fenomene extreme.

În Franța și Spania, incendiile din acest an au devenit cele mai mari înregistrate de la începutul monitorizării oficiale realizate de Uniunea Europeană. Până la sfârșitul lunii iulie, aproximativ 250.000 de acri de teren arseseră în Franța.

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat că locuitorii evacuați din regiunea Gironde încep să se întoarcă acasă, după ce cele mai mari incendii au fost aduse sub control. Totuși, el a avertizat că în regiunea Var continuă să existe focare active.

În Spania, premierul Pedro Sánchez a declarat că situația de urgență provocată de incendiile din zona Madridului s-a încheiat. De asemenea, incendiul din provincia Ávila, considerat cel mai mare înregistrat vreodată în țară, se află acum sub control și nu mai prezintă focare active, potrivit Agenției pentru Securitate și Situații de Urgență din Madrid.

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