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Ce ritual are Florin Ristei pentru a se menține la 38 de ani! Nu a ținut niciodată dietă

De: Elisa Tîrgovățu 04/08/2026 | 06:20
Ce ritual are Florin Ristei pentru a se menține la 38 de ani! Nu a ținut niciodată dietă
Ce ritual are Florin Ristei pentru a se menține la 38 de ani! Nu a ținut niciodată dietă / Sursa foto: Social media
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Florin Ristei se numără printre cei mai apreciați artiști din showbizul românesc, iar aparițiile sale nu trec niciodată neobservate. Deși are un program încărcat și este implicat în numeroase proiecte, artistul spune că nu depune eforturi considerabile pentru a se menține în formă.

În urmă cu ceva timp, cântărețul a dezvăluit care este rutina sa zilnică și a mărturisit că se consideră norocos din punct de vedere genetic.

Desertul preferat al lui Florin Ristei, chiar și la ore târzii

La 38 de ani, Florin Ristei afișează aceeași formă fizică pe care publicul o cunoaște de ani buni. Mulți s-au întrebat de-a lungul timpului dacă artistul urmează un regim alimentar sau petrece ore întregi în sala de sport. Însă răspunsul oferit chiar de el i-a surprins pe fani.

Artistul susține că nu are o disciplină ieșită din comun atunci când vine vorba despre stilul de viață. Din contră, spune că se bazează în mare măsură pe moștenirea genetică și că rutina lui este una cât se poate de simplă.

În urmă cu ceva timp, Florin Ristei a vorbit cu umor despre obiceiurile sale și a explicat că nu face sacrificii majore pentru a-și păstra silueta. Totodată, a mărturisit că își începe diminețile cu puțină mișcare și că preferă trotineta ca mijloc de deplasare. Însă cea mai surprinzătoare parte a „dietei” sale este desertul consumat seara târziu.

„Sunt norocos că am o genetică ce îmi permite să nu fac eforturi pentru a mă menține în formă. Câteva flotări de dimineața, vreo 2-3 ture cu trotineta și multă, multă… înghețată după ora 22.00. Cam așa am rămas în formă!”, povestea Florin Ristei, râzând.

Sursa foto: Social media

De-a lungul timpului, artistul a fost sincer în ceea ce privește viața sa personală și profesională și nu s-a ferit să glumească pe seama propriilor obiceiuri. Tocmai această naturalețe l-a făcut să fie apreciat de public, iar declarațiile sale ajung adesea în atenția fanilor.

Chiar dacă rutina descrisă de Florin Ristei pare lipsită de reguli stricte, medicii și nutriționiștii atrag atenția că fiecare organism reacționează diferit. Un stil de viață sănătos presupune o alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și odihnă suficientă. Ceea ce funcționează pentru o persoană nu reprezintă neapărat o soluție potrivită pentru toată lumea.

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