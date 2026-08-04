Prânzul soților Bănică s-a încheiat cu o cerere-surpriză. Lavinia Pîrva și celebrul artist n-au mai avut scăpare după masă

O salată, un pahar de vin alb și un desert, iată ce consumă Ștefan Bănică Jr. la un prânz obișnuit. De exemplu un prânz la Galetto, unde CANCAN.RO i-a suprins pe Bănică Jr. și partenera sa de viață, Lavinia Pîrva. Cei doi sosesc relativ incognito, dar lumea se prinde repede cine sunt. Nu i-au lăsat să plece cu una cu două!

Un BMW decapotabil, nimic fancy, un tricou polo, pantaloni scurți, o șapcă, ochelarii de soare (că de, vedetă… nu se poate fără), o femeie frumoasă alături și hai la un restaurant dichisit din nordul Capitalei. Cam așa sună planul lui Bănică Junior, marele cântăreț (și pe vremuri actor) român.

Bănică Junior și Lavinia Pîrva se bucură de un prânz liniștit, fără să fie deranjați de nimeni. Chelnerița e deosebit de atentă cu cei doi musafiri, sosește cu promptitudine fără să fie nevoie să o cheme vreunul din meseni. Abia după ce termină prânzul, angajații își permit să solicite bacșișul: poze cu cele două vedete ale muzicii! O doamnă din echipa de la bucătărie, posibil sous-chef, e mai îndrăzneață și obține câteva fotografii pe care cu siguranță le va afișa deasupra blatului din bucătăria de acasă, pentru inspirație. Este exact genul „Bubulinei”, gospodina din melodia lui Bănică Jr. care „nu-ți dă pace până nu-ți face ce-ți place”, după cum spun versurile. 😀

Probabil că echipa de la bucătărie s-a bucurat că Bănică le-a trecut pragul împreună cu soția lui. El e de altfel adeptul echilibrului în ce privește dieta, nu se sfiește de la nicio mâncare, și are o siluetă ca la 30 de ani. E o plăcere să gătești pentru o persoană care se bucură de preparate. Imaginile îl arată pe Bănică Jr. devorând un desert cu mare poftă, în timp ce Lavinia Pîrva, mult mai atentă cu kilogramele, se rezumă la o salată Caesar.

Ștefan și Lavinia sunt căsătoriți din 2017, au împreună un băiat, pe Alexandru, născut în 2019, iar relația lor pare să decurgă fără cine știe ce hopuri. La prânzul de la Galetto par să se înțeleagă excelent, au o discuție animată. Doar Lavinia Pîrva mai stă pe telefon, însă aparent citește niște articole sau e-mailuri care țin de viața ambilor parteneri. Posibil planuri de vacanță? Nu e exclus.

Ștefan Bănică Jr. mai are un băiat mai mare, dintr-o relație timpurie cu Camelia Constantinescu, pe Radu Ștefan Bănică, un tânăr bărbat care îi seamănă tatălui său în multe privințe, la talentul muzical și din fericire și în privința atracției pentru sexul opus, lucru care îl face un magnet pentru femei frumoase, cum a fost și în cazul prezentat de CANCAN.RO cu lux de amănunte AICI.

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