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Lavinia Pîrva, o nouă diplomă! Ce este Psihoaromaterapia, metoda de lucru aprofundată de soția lui Ștefan Bănică Jr.

De: Elisa Tîrgovățu 01/07/2026 | 23:34
Lavinia Pîrva, o nouă diplomă! Ce este Psihoaromaterapia, metoda de lucru aprofundată de soția lui Ștefan Bănică Jr.
Lavinia Pîrva, o nouă diplomă! Ce este Psihoaromaterapia, metoda de lucru aprofundată de soția lui Ștefan Bănică Jr. / Sursa foto: Social media
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Într-un context în care o parte dintre vedetele din showbiz pun accent în principal pe imagine, Lavinia Pîrva arată că formarea profesională și dezvoltarea intelectuală pot rămâne în continuare aspecte importante.

Soția lui Ștefan Bănică Jr. a împărtășit pe Instagram o realizare importantă din parcursul său personal și profesional: obținerea certificărilor de practică în consiliere și psihoaromaterapie. Studentă la Psihologie, artista a vorbit despre interesul ei constant pentru aprofundarea unor domenii terapeutice complementare, pe care le consideră utile în înțelegerea comportamentului uman.

Drumul Laviniei Pîrva către domeniul științelor umaniste a început odată cu înscrierea la Facultatea de Psihologie, alegere care i-a deschis noi direcții de studiu și explorare. Pe măsură ce își continuă formarea academică, ea spune că dorința de cunoaștere a determinat-o să caute și instrumente practice alternative, urmând programe de specializare în domeniul psihoaromaterapiei.

„Nu cred că ne schimbăm peste noapte. Cred că ne construim, puțin câte puțin. Cu întrebări, experiențe, terapie, oameni, cărți și, uneori, prin metode pe care nici nu ne-am fi imaginat că le vom descoperi”. scrie aceasta.

Sursa foto: Social media

Cum se integrează vedeta în universul aromelor

Pentru Lavinia, lumea mirosurilor și a uleiurilor esențiale a reprezentat o descoperire importantă, alimentată de o curiozitate personală puternică.

Deși recunoaște că se află încă la început de drum în acest domeniu, artista a dorit să sublinieze clar rolul și limitele acestei practici, pentru a evita eventualele interpretări greșite din partea publicului.

Ea explică faptul că psihoaromaterapia nu își propune și nici nu poate înlocui psihoterapia clasică sau consilierea psihologică de specialitate. În schimb, utilizată în mod corect, poate deveni un instrument complementar prin care stimularea olfactivă sprijină procesele de autocunoaștere și ajută la reglarea emoțiilor în perioade de stres intens.

Experiențele acumulate pe parcursul formării au determinat-o să continue explorarea acestui domeniu de nișă, considerându-l relevant pentru dezvoltarea sa personală și profesională.

Privind cu încredere spre viitor, noua consilieră își dorește să îmbine activitatea muzicală cu competențele recent dobândite, cu intenția de a susține, în timp, persoanele interesate de un parcurs de dezvoltare și optimizare personală ghidată.

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Cum arată casa în care locuiesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva. Vila din București are o curte impresionantă cu piscină

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