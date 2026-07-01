Miruna Milu și Sebi Vieru, pregătiți să ajungă în fața altarului: ”Este clar că o să fie o nuntă”

Miruna Milu și Sebi Vieru trăiesc o poveste de dragoste discretă, dar extrem de serioasă. Invitați la Dan Capatos Show, cei doi au vorbit despre începutul relației, planurile de căsătorie și dorința de a deveni părinți. Fosta actriță de filme pentru adulți spune că și-a lăsat complet trecutul în urmă și privește doar spre viitor. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Mulți au spus că Miruna Milu a renunțat la vechea viață pentru actualul partener. Sebi Vieru respinge însă această idee și spune că alegerea i-a aparținut frumoasei brunete în totalitate. Vezi aici emisiunea integrală!

„Ne-am cunoscut prin natura jobului nostru. Venise cumva pe proiectul nostru de la RXF. Am avut un proiect împreună, iar de acolo am început ușor să ne cunoaștem. Ne-am cunoscut din ce în ce mai bine și, până la urmă, am ajuns aici, astăzi”, a declarat Sebi Vieru „Celebritatea aceea de moment pare frumoasă. Toată lumea face poze cu tine și îți oferă atenție. După aceea, când dai cu ochii de realitate, îți dai seama că fericirea nu înseamnă oamenii care vin să facă poze cu tine”, a spus Miruna Milu

Bossul de la RXF ne-a spus că relația lor a fost construită de la zero, iar trecutul nu mai are nicio importanță.

„A fost decizia ei și rămâne decizia ei. Nu pot să spun decât cum consider eu că trebuie construită o familie. Totul pleacă de la zero din momentul în care am intrat în aceeași casă, în aceeași ogradă. Ce cred unii sau alții este treaba lor. Eu sunt obișnuit să fiu hăituit.”

Nunta este în plan, dar mai poate aștepta

Deși au discutat deja despre căsătorie, cei doi nu se grăbesc să organizeze evenimentul. Sebi Vieru spune că acest an este dedicat proiectelor profesionale, iar nunta va intra în plan abia după aceea. Pe de altă parte, Miruna mărturisește că nu visează la o petrecere fastuoasă.

„Este clar că o să fie o nuntă. Am discutat deja dacă este să fie, când va fi și cum va fi. Nu ne grăbim. Avem proiecte foarte importante anul acesta. De anul viitor ne așezăm și desenăm tot acest proiect.”

Își doresc copii și au deja preferințe

Subiectul copiilor nu a lipsit din discuție. Sebi Vieru recunoaște că și-ar dori un băiat, în timp ce Miruna speră să aibă și o fetiță.

„Da, ne dorim copii. Eu sunt adeptul băieților. Cu un băiat sunt foarte împăcat”, ne-a spus Sebi Vieru „Eu aș vrea și o fată. Dacă tot facem familie, parcă mi-aș dori să avem și o fetiță”, a spus Miruna Milu

Fosta actriță de filme pentru adulți spune că experiențele din trecut au făcut-o să privească viața cu alți ochi. Astăzi, liniștea și familia valorează mai mult decât orice expunere publică. Alături de Sebi Vieru, Miruna susține că și-a găsit echilibrul pe care îl căuta de ani întregi.

„Îți dai seama că fericirea nu este atunci când oamenii fac poze cu tine. Fericirea este cu totul altceva. Eu am înțeles asta și am ales să-mi construiesc o viață complet diferită.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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