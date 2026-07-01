De ce nu este bine să mănânci merele de la supermarket cu coajă. Avertismentul specialiștilor

Merele sunt printre fructele preferate ale românilor. Fie că este vorba de cele românești sau de cele din import, specialiștii trag un semnal de alarmă important. Un medic gastroenterolog explică de ce nu este bine să le mâncăm cu coajă.

Merele din supermarket par o alegere sănătoasă, mai ales dacă ne luăm după zicala „Un măr pe zi ține medicul departe”. Totuși, realitatea pare să fie alta. Un medic gastroenterolog spune că fructele pot fi periculoase dacă sunt consumate cu coajă. Principalul motiv ar fi stratul de ceară pe care cele din comerț le au pe exterior, un lucru destul de banal, care rar este luat în considerare.

De ce nu este bine să mănânci merele de la supermarket cu coajă

Consumul unui măr din comerț fără a-l curăța de coajă poate fi un adevărat pericol pentru intestin. Medicul gastroenterolog, Pavel Froomes, a explicat recent în cadrul unui videoclip de ce nu recomandă acest obicei. Acesta spune că stratul de ceară de pe merele din comerț este făcut pentru a prelungi termenul de valabilitate al produsului.

Mai cumperi încă mere din supermarket? Și mănânci coaja? Iată ce consumi, de fapt. Merele din supermarket sunt acoperite cu un strat de ceară sintetică aplicat în timpul procesării. Fructul produce în mod natural propria sa ceară fină, însă aceasta este îndepărtată și înlocuită cu una artificială, concepută pentru a prelungi durata de valabilitate, a povestit Pavel Froomes.

De asemenea, el spune că coaja mărului deține cea mai mare parte a fibrelor și polifenolilor, care favorizează bacteriile.

​Coaja mărului este locul unde se află cea mai mare parte a fibrelor și polifenolilor, nutrienții care hrănesc bacteriile benefice din intestin și susțin funcția barierei intestinale, a mai adăugat el, potrivit LadBible.

Cum poți evita pericolul

Medicul a oferit și sfaturi importante. El spune că dacă oamenii își doresc să cumpere în continuare mere din supermarket o pot face, însă îndepărtarea cojii poate evita pericolul.

Dacă vrei să mănânci mere din supermarket, este în regulă. Este pur și simplu mai sigur pentru sănătate dacă le cureți de coajă, a declarat medicul.

În plus, a mai spus că cele organice, pot fi o alegere mai potrivită.

Dacă poți, cumpără mere organice. Un măr organic îți permite să mănânci tot fructul, inclusiv coaja, fără acele reziduuri chimice, a mai spus el.

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