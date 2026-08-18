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Maria Constantin și soțul ei au dat lovitura! Cum și-au transformat vila de la Snagov într-o afacere prosperă: “Punem mâna la treabă și muncim”

De: Loriana Dasoveanu 18/08/2026 | 15:43
Maria Constantin și soțul ei au dat lovitura! Cum și-au transformat vila de la Snagov într-o afacere prosperă: “Punem mâna la treabă și muncim”
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Maria Constantin nu stă locului o clipă! A avut o vară plină de evenimente și spectacole, însă atunci când nu este pe scenă artista s-a transformat într-o adevărată femeie de afaceri. Ea și soțul ei dețin două localuri, unul la Snagov, altul la Curtea de Argeș, iar vara aceasta au fost cum nu se poate mai pline, lucru care i-a bucurat enorm. În plus, artista și soțul ei, Robert Stoica, au descoperit o nouă nișă numai bună de făcut bani pe bandă rulantă. Iar asta nu este tot, căci într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Maria ne-a dezvăluit că sunt pe punctul de a-și mai deschide o afacere, dar ne-a spus și ce planuri are pentru împlinirea vârstei de 40 de ani. 

Maria Constantin este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi, însă, mai nou artista a atins o nouă nișă. A devenit în urmă cu câțiva ani patroana unei pensiuni la Curtea de Argeș, dar și a unei vile de pe malul lacului Snagov unde mai nou, organizează evenimente speciale: nunți și botezuri. Așadar, artista a avut o vară plină, însă nu se plânge, dimpotrivă. Ea și soțul ei au în plan inclusiv să deschidă o nouă afacere.

Maria Constantin s-a ocupat de afacerile sale, dar…”Până la anul veți mai avea și alte surprize”

Maria ne-a dezvăluit că a avut o vară plină și prosperă din toate punctele de vedere. S-a împărțit între Curtea de Argeș, Snagov și evenimentele pe care le-a avut în țară. Și, cu toate că nu a avut deloc timp de respiro, artista este foarte încântată de ceea ce face, astfel că nu a simțit oboseala acumulată.

„Nu am stat în București în ultima perioadă, suntem la Snagov sau la Curtea de Argeș acolo unde avem restaurantul.  Avem pensiunea de la Curtea de Argeș, unde tot timpul mergem și încercăm să fim, când mai ospitalieri cu clienții noștri și, dacă este nevoie, să punem mâna la treabă, chiar punem mâna la treabă și muncim. Mai avem și vila de la Snagov, care, într-adevăr merge pentru că are capacitatea de vreo 60 de persoane, este chiar pe lacul Snagov”, ne-a povestit artista. 

Maria Constantin s-a ocupat de pensiune ei de la Curtea de Argeș și de vila de la Snagov
Maria Constantin s-a ocupat de pensiune ei de la Curtea de Argeș și de vila de la Snagov

Așa cum vă spuneam, Maria Constantin și Robert Stoica au început să organizeze și nunți îl localurile pe care le dețin. Cu toate că restaurantul nu are capacitate foarte mare, aceștia pregătesc totul, de la formație, la catering pentru cei care doresc nunți sau botezuri mai restrânse.

„Am început să avem și nunți, nunți de 40-50 de persoane, botezuri, este un nou trend unde oamenii vor să își facă nunți mai restrânse, nu vor cheltuielile să fie mari, așa că aleg varianta aceasta mai intimă.

Așadar, noi ne ocupăm și de organizare,ne ocupăm și de partea asta de catering pentru că avem oameni, ne ocupăm de toate. Fiind o locație cu capacitate mai mică decât un restaurant normal merge foarte bine. E în apropiere de Transfăgărășan, este și Mănăstirea Curtea de Argeș, sunt puncte turstice bune pentru străini. Avem mulți străini care vin să închirieze la noi. Pe timpul iernii se închiriază foarte mult la grupuri care vin pe weekend”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO

Cu toate că a avut o vară plină și ne dezvăluia că inclusiv de ziua ei de Sf Maria a cântat, artista nu se oprește aici. Cum locațiile au mers strună vara asta pentru ei, artista și Robert Stoica au în plan să își deschidă o nouă afacere cât de curând.

„Acestea sunt lucrurile pe care le facem, momentan, dar mai avem și altele. Până la finalul anului vor mai fi și alte surprize, este vorba tot despre o afacere”, ne-a mai spus ea.

Artista are planuri mari pentru anul viitor când va împlini 40 de ani: „Vreau să plecăm cu toții”

După muncă, și răsplată! Așa se face că Maria și-a programat deja vacanța pentru anul viitor. Va merge în Filipine acolo unde va sărbători alături de cei dragi schimbarea prefixului.

„Ne vom lua și noi liber, vreau să plecăm cu toții de ziua mea în februarie în Filipine, atunci o să ne relaxăm. O să împlinesc 40 de ani și inițial m-am gândit să fac o petrecere fastuoasă, mare, cu mulți invitați, dar m-am gândit mai bine și am decis să plecăm în vacanță. Am zis că mai bine o vacanță cu câțiva apropiați decât o petrecere de o seară. E un prag, vârsta de 40 de ani, am zis că vreau să fac ce îmi place cel mai mult”, a spus Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

Ce planuri are artista pentru ziua când va schimba prefixul
Ce planuri are artista pentru ziua când va schimba prefixul

Cântăreața spune că nu este absolut deloc speriată de trecerea timpului cu atât mai mult cu cât pe viitor ia în calcul să apeleze la priceperea unui medic estetician. Maria are doar o intervenție de implant mamar, dar nu exclude alte intervenții pe viitor.

„Nu mă sperie schimbarea prefixului, mă simt tot ca la 20 de ani. Cu tehnologia și cu doctorii pe care îi avem, orice se poate rezolva. Doar bani să ai. Nu cred că mai este un impediment pentru a nu arăta bine chiar și la 50 sau la 60 de ani. E doar o cifră, trebuie să ne trăim viața din plin fără să ne gândim la vârstă. 

Nu am în plan vreo operație estetică, eu singura intervenție pe care o am este de implant mamar pentru că era într-adevăr o necesitate, mi-am făcut curaj după 10 ani să fac asta,  deși lumea crede că mi-am făcut nu știu ce operații. Am mai avut mici proceduri non-invazive, dar nu operații. Nu zic totuși nu, sunt un om care urcă pe scenă și mă respect, deci nu sunt împotrivă. Momentan spun nu pentru că nu este cazul, dar dacă mai încolo voi considera, nu am nicio problemă să o fac”, a mai susținut artista.

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